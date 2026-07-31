Defensor se planta y utilizará sus incorporaciones pese a incribirlos post fecha: "Los documentos son claros"

El revuelo por las habilitaciones de las altas en medio de fechas postergadas comenzó este jueves cuando Peñarol tomó la decisión de no utilizar a Thiago Espinosa, debido a un tema de interpretación reglamentaria en la Liga AUF Uruguaya. A pesar de que en el medio hubo un cese de actividades decretado por la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, el club no quiso correr el riesgo de que su rival, en este caso Cerro Largo, pueda reclamar los puntos.

"El reglamento nos deja dudas porque al momento de fijar la fecha el jugador no estaba inscrito. Ya hicimos la consulta y no tuvimos respuesta aún. Por eso, ante la duda, no juega. Hay una interpretación y ya han habido fallos en los que se entiende que la habilitación tiene que estar antes que la fecha se haya fijado. Y la Mesa Ejecutiva fijó la sexta y la séptima juntas, entonces hay un entendimiento generalizado de que cualquier jugador que vaya a jugar en la séptima fecha, tendría que haber estado habilitado antes del inicio de la sexta", le dijo este jueves a Ovación el consejero de Peñarol, Marcelo Solomita.

Lo mismo le pasaba a Tabaré Silva, entrenador de Progreso, quien también comentó a este medio que el club se encontraba a la espera de una comunicación más clara sobre la situación para saber qué hacer con las altas que habían inscrito en los últimos días. Este viernes confirmaron desde el Gaucho que "no se puede usar ninguna alta de las últimas que llegaron". Esto abarcaría a Nahuel Acosta, Lorenzo Couture y Santino Bruschi.

Sin embargo, hubo un club que tomó otra postura. Defensor Sporting, que en la última semana presentó a José Neris, Tomás Pozzo y Edgar Elizalde, utilizará a sus altas, corriendo el riesgo de que Cerro pueda reclamar puntos en caso de que el violeta gane o empate, ya que entienden que están respaldados y los "documentos son claros".

Tomás Pozzo en su presentación como jugador de Defensor Sporting. Foto: @DefensorSp.

"Las notificaciones de la AUF fueron revisadas por los abogados institucionales e interpretamos que es posible utilizar a los jugadores para esta fecha y que estamos respaldados por estos documentos que son claros", expresó a Ovación el vicepresidente del club, Miguel Franco.

En esta misma línea, explicó que la decisión fue votada en directiva, permitiendo al entrenador Mauricio Larriera la libertad de utilizar a los jugadores si así lo quisiera. "Con los elementos de las notificaciones y las interpretaciones de los abogados asesorando, se tomó la decisión en directiva de utilizar las incorporaciones", confirmó.

La explicación de la Secretaría Letrada de la Asociación Uruguaya de Fútbol

Desde la Secretaría Letrada de la Asociación Uruguaya de Fútbol enviaron una carta a la Mesa Ejecutiva sobre esta situación ya que además de Peñarol hay varios equipos que tienen jugadores con el mismo problema que Thiago Espinosa.

"Ni la Mesa Ejecutiva, ni la Administración ni Secretaría Letrada emiten informes vinculantes respecto a habilitaciones de futbolistas", empieza diciendo la comunicación de ese órgano de la AUF que agrega: "La nueva resolución de la disputa de la etapa 7°, como consecuencia de la anulación de la fijación inicial, hace que la misma encuadre dentro del régimen general del art. 103.4 del RG respecto a la recepción de transferencias, inscripción de futbolistas y su elegibilidad formal y no en la vía de excepción del art. 68.1 de dicho cuerpo normativo".

Por último, la carta cierra diciendo: "Lo expresado no inhibe a que clubes con interés directo personal y legítimo adopten otra posición o interpretación y consideren el derecho a formular reclamos en caso de utilización de futbolistas que a su entender no sean elegibles para la nueva fecha 7° fijada por la Mesa".

Así se juega la fecha 7 del Torneo Intermedio

Viernes 31 de julio:

19:00

Montevideo City Torque vs. Wanderers

Estadio Charrúa

Sábado 1° de Agosto

12:00

Albion vs. Danubio

Estadio Franzini

15:00

Deportivo Maldonado vs. Juventud

Estadio Domingo Burgueño Miguel

18:30

Peñarol vs. Cerro Largo

Estadio Campeón del Siglo

Domingo 2 de Agosto:

12:00

Racing vs. Boston River

Parque Roberto

15:00

Central Español vs. Liverpool

Parque Palermo

18:30

Nacional vs. Progreso

Gran Parque Central

Lunes 3 de Agosto

19:00

Defensor Sporting vs. Cerro

Estadio Franzini

