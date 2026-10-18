Sensible baja en Peñarol: Ferreira está descartado para enfrentar a Liverpool pero hay regresos a la convocatoria
El defensa aurinegro, que iba a ser titular esta tarde, no forma parte de los convocados de Diego Aguirre para el partido ante el negriazul en el Parque Viera.
Lucas Ferreira no formará parte del once titular de Peñarol para enfrentar esta tarde, desde las 18:30 horas en el Parque Viera, a Liverpool. El defensa aurinegro debido a un golpe en una de sus rodillas durante una de las prácticas y no estará a la orden de Diego Aguirre para el partido por la fecha 11 del Torneo Clausura.
La buena noticia para la Fiera vuelven a la convocatoria Maximiliano Olivera y el colombiano Luis Angulo.
👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Liverpool, por la Fecha 11 del Torneo Clausura, @LigaAUFUruguay. pic.twitter.com/UQct8SOF3a— PEÑAROL (@OficialCAP) October 18, 2026
Se va achicando el margen de error para Peñarol. Si bien se mantiene en la cima de la Tabla Anual y en disputa por el Torneo Clausura, hace cuatro partidos que el funcionamiento del equipo no convence y entre los que dejó cuatro puntos de 12 disputados, producto de los empates con Montevideo City Torque y Progreso.
El equipo de Jorge Fossatti viene de igualar 1-1 con Deportivo Maldonado y el Clausura es su última bala para meterse en la definición del campeonato, ya que en la Anual viene remando de más atrás: está 13 puntos por debajo de Peñarol. Como es habitual en los equipos del Flaco, juega con línea de tres zagueros y dos carrileros que presionan alto, un factor que puede influir en la disposición táctica que del otro lado elija la Fiera para este partido en particular.
Liverpool vs. Peñarol
Día: domingo 17 de octubre
Hora: 18:30
Torneo: Clausura
Estadio: Parque Viera
TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior; Disney+ y AntelTV
Árbitro: Esteban Ostojich.
Asistentes: Carlos Barreiro y Federico Piccardo.
4º árbitro: Felipe Vikonis.
VAR: Diego Dunajec.
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