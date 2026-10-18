Sensible baja en Peñarol: Ferreira está descartado para enfrentar a Liverpool pero hay regresos a la convocatoria

Lucas Ferreira no formará parte del once titular de Peñarol para enfrentar esta tarde, desde las 18:30 horas en el Parque Viera, a Liverpool. El defensa aurinegro debido a un golpe en una de sus rodillas durante una de las prácticas y no estará a la orden de Diego Aguirre para el partido por la fecha 11 del Torneo Clausura.

La buena noticia para la Fiera vuelven a la convocatoria Maximiliano Olivera y el colombiano Luis Angulo.

👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Liverpool, por la Fecha 11 del Torneo Clausura, @LigaAUFUruguay. pic.twitter.com/UQct8SOF3a — PEÑAROL (@OficialCAP) October 18, 2026

Se va achicando el margen de error para Peñarol. Si bien se mantiene en la cima de la Tabla Anual y en disputa por el Torneo Clausura, hace cuatro partidos que el funcionamiento del equipo no convence y entre los que dejó cuatro puntos de 12 disputados, producto de los empates con Montevideo City Torque y Progreso.

El equipo de Jorge Fossatti viene de igualar 1-1 con Deportivo Maldonado y el Clausura es su última bala para meterse en la definición del campeonato, ya que en la Anual viene remando de más atrás: está 13 puntos por debajo de Peñarol. Como es habitual en los equipos del Flaco, juega con línea de tres zagueros y dos carrileros que presionan alto, un factor que puede influir en la disposición táctica que del otro lado elija la Fiera para este partido en particular.

Liverpool vs. Peñarol

Día: domingo 17 de octubre

Hora: 18:30

Torneo: Clausura

Estadio: Parque Viera

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior; Disney+ y AntelTV

Árbitro: Esteban Ostojich.

Asistentes: Carlos Barreiro y Federico Piccardo.

4º árbitro: Felipe Vikonis.

VAR: Diego Dunajec.