Segunda División: así se juega la fecha 11 que destaca el clásico entre Rentistas y Cerrito, líder del torneo

El partido que se lleva la atención por la fecha 11 de la Temporada Regular de la Segunda División, enfrentará este sábado a Cerrito y Rentistas. El partido, considerado como un clásico, medirá al auriverde que es el actual líder en solitario de la tabla anual, contra el Bicho Colorado que levantó cabeza en las últimas fechas y oficiará como local en el Complejo Rentistas. El encuentro se jugará a partir de las 14:00.

En la lucha por los ascensos, la disputa es muy pareja, pues entre el primer puesto que ocupa Cerrito y el séptimo lugar de Rentistas hay solo cuatro puntos de diferencia. Sin embargo, el conjunto dirigido por Pablo de Ambrosio se mantiene como el único puntero con 27 unidades y viene de ganarle 1-0 como local a Miramar Misiones. Por otra parte, Rentistas mejoró en sus últimos partidos y cosechó tres victorias en sus últimos cuatro partidos, incluido el último triunfo 3 a 1 como visitante sobre Atenas de San Carlos.

Con este contexto, el partido no solo es importante por la historia de rivalidad entre ambos equipos, sino que el resultado incidirá directamente en los puestos altos de la tabla de posiciones.

Los otros encuentros de la fecha: Plaza Colonia visita Tacuarembó y Oriental de la Paz contra Huracán

Dos de los más próximos perseguidores de Cerrito también tendrán duros enfrentamientos este fin de semana. Oriental de La Paz, que atraviesa una mala racha sin ganar en sus últimos cuatro partidos, llega en el tercer puesto con 25 puntos y enfrentará a Huracán FC, de buen comienzo en el campeonato, pero que perdió sus últimos tres encuentros.

Plaza Colonia tiene 25 puntos, dos menos que Cerrito y visitará el domingo a Tacuarembó, penúltimo de la Tabla Anual, pero con una pesada localía en el Estadio Raúl Goyenola, quees el tercer equipo que cosechó más unidades como local (11) en lo que va de la Temporada Regular, solo por detrás de Atenas y el conjunto auriverde del Parque Maracaná.

Todos los partidos de la fecha por Segunda División

Uruguay Montevideo vs. River Plate

Sábado, 11:00 hs.

Estadio Parque Ancap

Rentistas vs. Cerrito

Sábado, 14:00 hs.

Complejo Deportivo Rentistas

Oriental de La Paz vs. Huracán FC

Sábado 19:30 hs.

Estadio Parque Palermo

Tacuarembó vs. Plaza Colonia

Domingo, 10:30 hs.

Estadio Raúl Goyenola

Fénix vs. Atenas de San Carlos

Domingo, 13:30 hs.

Parque Capurro

Miramar Misiones vs. La Luz

Domingo, 19:30 hs.

Estadio Charrúa

Colón vs. Paysandú

Domingo, 20:00 hs.

Estadio Parque Palermo