Este viernes 17 de julio se celebra el Día del Árbitro en Uruguay: cuál es el motivo del festejo

Este viernes 17 de julio de 2026 se celebra el Día del Árbitro en Uruguay, una instancia especial para todos los actuales y antiguos miembros de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF), que hoy compartirán un momento distendido en su sede a partir de las 20:00 horas.

El motivo por el que eligieron esta fecha se remonta al período comprendido entre el 2000 y el 2001 cuando la gremial de árbitros estaba dividida. Por aquel entonces los árbitros de mayor recorrido y experiencia a nivel local o internacional, entre los que se encontraban Gustavo D'Alessio, Saúl Feldman, Líber Prudente, José Guijón y Jorge Larrionda, optaron por realizar una acción que comience a disipar las diferencias internas entre sus miembros.

Desde ese momento quedó establecido el 17 de julio, una fecha que quedó marcada como un antes y un después para los árbitros, que cada año reciben su homenaje por la labor que realizan en las canchas.

Este viernes por la mañana Yimmy Álvarez, presidente de AUDAF, dialogó con #Minuto1 (Carve Deportiva) y, al ser consultado acerca de quién fue el mejor árbitro que vio en una cancha, respondió en primera instancia: "Mi viejo, desde muy niño lo veía arbitrar y trataba de colarme en las canchas para verlo. Fue un árbitro que siendo del interior tuvo el escudo de oro de OFI, que en aquel momento eran como un internacional a nivel AUF, y tuvo la suerte de venir a arbitrar liguillas a Montevideo en aquellos recordados intercambios que se hacían con cuadros profesionales y árbitros".

En este sentido agregó con evidente admiración: "Hizo una carrera excelente arbitrando también partidos internacionales de OFI que jugaron con las ligas paraguayas. Él me marcó mucho en mi vida y hoy tengo la suerte y la fortuna de que mi hijo y mi sobrino también están comenzando con esta carrera".