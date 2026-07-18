Segunda: Cerrito empató el clásico con Rentistas y sigue como líder, aunque podría perder ventaja en la Anual

Cerrito rescató un empate sin goles frente a Rentistas este sábado en el Complejo Rentistas, en una nueva edición del clásico correspondiente a la fecha 11 de la Temporada Regular de la Segunda División Profesional.

El equipo dirigido por Pablo de Ambrosio sumó un punto que le permite mantenerse como único líder del campeonato con 28 unidades, aunque todavía deberá esperar el cierre de la fecha para conocer si conserva la ventaja en solitario en la Tabla Anual.

En un encuentro parejo y muy disputado, ninguno de los dos equipos logró romper el cero. Rentistas, que llegaba en crecimiento tras ganar tres de sus últimos cuatro partidos, buscó aprovechar la localía para acercarse a los puestos de ascenso, mientras que Cerrito apostó a mantener su regularidad y estirar su invicto en la cima.

En la primera mitad fue Cerrito quien mostró mejores argumentos futbolísticos. Se adueñó del mediocampo durante varios pasajes y encontró en Jonathan Isasmendi a su futbolista más desequilibrante. El delantero dejó destellos de su calidad, aunque nunca logró traducir ese dominio en el marcador.

El complemento mostró una versión más ambiciosa de Rentistas. Apenas iniciado el segundo tiempo llegó la gran polémica de la tarde. Tras un centro pasado de Jean Martínez, un anticipo ofensivo terminó con el cabezazo de Sebastián Diana que venció a Luis Barbat. El festejo duró apenas unos segundos, ya que el árbitro Bruno Sacarelo, a instancias de su segundo asistente, anuló el gol.

A partir de allí el arbitraje perdió el control del partido. Las decisiones equivocadas comenzaron a repetirse y los asistentes tampoco estuvieron a la altura. Poco después, Ignacio Yepez quedó habilitado en una clara ocasión para Cerrito, pero la jugada fue invalidada erróneamente por el primer asistente. Dos fallos determinantes que perjudicaron a ambos equipos y aumentaron la tensión propia de un clásico.

El empate terminó reflejando lo poco que ofrecieron ambos equipos desde el juego. Ninguno hizo méritos suficientes para quedarse con la victoria, aunque la actuación arbitral terminó siendo determinante en el desarrollo y en el resultado final. El gol mal anulado a Rentistas condicionó el partido y dejó la sensación de que Bruno Sacarelo fue el gran protagonista de una tarde en la que el clásico quedó en deuda.

Uno de los hechos destacados del partido fue el ingreso de Juan Moreira, quien este año pasó justamente de Cerrito a Rentistas y sumó minutos frente a su exequipo en un duelo con un condimento especial.

Con el empate, el Bicho Colorado alcanzó los 24 puntos y, de momento, se ubica en la sexta posición de la Tabla Anual, aunque esa ubicación también puede modificarse cuando finalice la fecha.

Por su parte, Cerrito continúa liderando el campeonato, pero podría perder parte de la ventaja que había construido. Plaza Colonia, que tiene 25 puntos, visitará este domingo a Tacuarembó y, si consigue la victoria, alcanzaría al auriverde. Además, Oriental de La Paz, que también inició la fecha con 25 puntos, todavía debe jugar su compromiso ante Huracán FC y, en caso de ganar, también compartiría con Cerrito la cima de la Anual.

A falta de completarse la jornada, el empate le permitió al equipo de Pablo de Ambrosio seguir dependiendo de sí mismo en la pelea por el ascenso, aunque la lucha por los primeros puestos continúa extremadamente ajustada.

Resultados del sábado (Fecha 11)

Uruguay Montevideo 1-1 River Plate

Rentistas 0-0 Cerrito

Los partidos que faltan

Sábado

Oriental de La Paz vs. Huracán FC (19:30)

Domingo

Tacuarembó vs. Plaza Colonia (10:30)

Fénix vs. Atenas (13:30)

Miramar Misiones vs. La Luz (19:30)

Colón vs. Paysandú (20:00)