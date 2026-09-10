Seguí la jornada de Champions League en vivo: Bayern enfrenta a la última sensación y hay dos debuts absolutos

La tercera jornada de la semana de UEFA Champions League, a diferencia de las anteriores, no tendrá participación de uruguayos, pero sí habrá duelos interesantes. Juegan equipos como Bayern Munich y Manchester United y dos clubes harán su debut absoluto en la competencia. Como, de Italia, que recibirá al RB Leipzig y Sabah de Azerbaiyán que visitará Old Trafford.

¿Por qué no hubo uruguayos en esta jornada? Entre los equipos que juegan este jueves, hay dos futbolistas uruguayos, pero ninguno será de la partida. Manuel Ugarte atraviesa su recuperación tras la rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) en su rodilla izquierda en el Mundial 2026 y no está a la orden en Manchester United. Por su parte, Alan Matturro recién llegado al Shakhtar Donentsk, no entró en la convocatoria para el primer partido de Champions League.

Bayern Munich vs. Bodø/Glimt

El Bayern Munich pone en marcha su campaña europea ante el Bodø/Glimt en el Allianz Arena, con la obligación de comenzar con triunfo. El equipo de Vincent Kompany llega después de empatar 0-0 ante Schalke, resultado que cortó una racha en la que había marcado en todos sus partidos oficiales desde julio de 2025. Los bávaros, semifinalistas de la pasada Champions, ganaron sus 22 partidos inaugurales en el torneo desde 2003. Bodø/Glimt, por su parte, busca repetir la buena imagen de su debut en la fase de liga 2025/26.

Slavia Praga vs. Lens

Slavia Praga y Lens se enfrentan en Praga por un duelo con un antecedente lejano: solo jugaron dos veces, en la Copa UEFA 1995/96, cuando el conjunto checo avanzó 1-0 en el global. Slavia llega como campeón de República Checa y con un inicio invicto en su liga, mientras que Lens vuelve a la máxima competición europea con la ilusión de dar la sorpresa. El equipo checo, además, participa por décima temporada consecutiva en una fase de grupos o liga de una competición UEFA.

Como vs. RB Leipzig

Una noche histórica para Como: el equipo italiano disputará el primer partido europeo de toda su historia y lo hará nada menos que en la Champions League. El conjunto dirigido por Cesc Fàbregas llega después de terminar cuarto en la Serie A pasada y de vencer 4-1 a Genoa en su último partido, mientras que enfrente estará un Leipzig que estrena entrenador: Martín Demichelis. Será, además, el primer enfrentamiento entre ambos clubes.

Manchester United vs. Sabah

Manchester United vuelve a la Champions después de tres temporadas y lo hace como local ante el debutante absoluto Sabah, campeón de Azerbaiyán. El equipo inglés afronta su 26ª participación en el máximo torneo europeo, récord para un club de Inglaterra, mientras que Sabah llega después de superar las rondas de clasificación y disputar por primera vez la fase de liga. El duelo también marcará el primer enfrentamiento entre ambos clubes.

Los partidos de primera hora terminaron empatados

Fenerbahçe 1-1 Roma: partido parejo en Estambul, con ambos equipos alternándose en el protagonismo. El empate dejó a los dos con un punto en su estreno de Champions.

PSV 1-1 Shakhtar: duelo equilibrado en Eindhoven, con el Shakhtar plantando cara como visitante y el PSV sin poder imponer su localía. Ambos terminaron repartiendo puntos en el debut.