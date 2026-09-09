Champions en vivo: juegan Ronald Araujo, Mathías Olivera y hay duelo entre Araújo, Zalazar ante Lucas Torreira

La primera fecha de la Fase de Liga de la Champions League continúa este miércoles con cuatro partidos donde en tres habrá presencia uruguaya. Liverpool, con Ronald Araujo como titular y jugando de lateral derecho, contra Atlético de Madrid, otro será el cruce entre el Sporting de Portugal de Maximiliano Araújo y el Galatasaray de Lucas Torreira, y el Napoli de Mathías Olivera enfrenta al Arsenal.

Liverpool, con Ronald Araujo como lateral derecho, no comenzó de la mejor forma porque en el minuto 17 el Atlético de Madrid logró romper la paridad en el tanteador. Se orquestó por un gran contragolpe Colchonero, Julián Álvarez asistió a Marcos Llorente, quien hizo una diagonal y definió para el 1-0.

¡QUÉ PASE METIÓ JULIÁN! Asistencia TOP de la Araña para dejar mano a mano a Llorente que no falló y anotó el 1-0 de Atlético de Madrid vs. Liverpool en Anfield.



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Arsenal, vicecampeón de la pasada Champions League, viaja a Italia para tener su debut en la actual edición de la Orejona: visita al Napoli de Mathías Olivera, a partir de la hora 16:00, (ESPN 5 y Disney+). El lateral zurdo uruguayo, que jugó el Mundial 2026, estará desde el vamos en el elenco italiano.

Tan solo cinco minutos alcanzaron para que se abriera el tanteador en suelo portugués y mucho tuvo que ver el uruguayo Lucas Torreira. Tras un lateral rumbo al área del Sporting de Portugual, se dieron una serie de rebotes y el volante celeste pareció mandarla adentro del arco local para que Galatasaray se pusiera arriba en el tanteador. Sin embargo, el gol fue en contra del defensor Gonçalo Inácio.

Cabe destacar que en el equipo luso juegan como titulares Maximiliano Araújo y Rodrigo Zalazar.

EL RELOJ VIBRÓ Y SE CONFIRMÓ EL GOL CHARRÚA: Lucas Torreira festejó el 1-0 de Galatasaray contra Sporting CP en la primera fecha de la Fase Liga de la #CHAMPIONSxESPN.



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París Saint Germain no tiene muchos problemas para doblegar a Slovan Bratislava de Eslovaquia. Porque en casi de un poco más de media hora de partido los dirigidos por el español Luis Enrique ya goleaban por 3-0. Los goles: Ousmane Dembele en dos oportunidades y Ferran Torres.

¡EL MOSQUITO NO PERDONA! Dembélé estuvo atento tras el rebote, definió bien y anotó el primero de PSG sobre Slovan Bratislava. El Bicampeón defensor quiere más...



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¡ENCENDIDO NO, LO QUE LE SIGUE! PSG presionó la salida, eso dio resultado y Ousmane Dembélé, de cabeza, anotó su doblete para el 2-0 vs. Slovan Bratislava.



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¡EL BICAMPEÓN VA A DEFENDER EL TÍTULO CON TODO! Ferran Torres anticipó dentro del área tras el centro de Dembélé y firmó el ¡3-0! de PSG vs. Slovan Bratislava en ¡31 minutos del PT!



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Barcelona goleó en su casa

Raphinha con la camiseta del Barcelona. Foto: AFP.

La jornada comenzó con la contundente goleada del Barcelona sobre Feyenord por 5-1 en el Camp Nou. El conjunto Culé no tuvo muchos problemas para quedarse con sus primeros tres puntos en el certamen más importante del fútbol europeo con un doblete de Raphinha, Karim Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesus; en la visita descontó Sem Steijn.

El otro duelo de primera hora tuvo la victoria 3-1 del Stuttgart sobre el Viking de Noruega. La gran figura del espectáculo fue Ermedin Demirovic, quien consiguió marcar un triplete.