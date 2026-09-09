¡Qué distinguido, Ronald! Enorme asistencia de taco de Araujo en su estreno con Liverpool en Champions League

Liverpool no la pasaba bien en Anfield Road. El estreno en la UEFA Champions League 26/27 fue con un comienzo por debajo en el marcador porque Marcos Llorente puso en ventaja al Atlético de Madrid que visitó Inglaterra en uno de los mejores partidos de la primera fecha.

En el equipo local, fue titular Ronald Araujo. Una vez más lo hizo como lateral derecho ya que Jeremy Jacquet y Virgil Van Dijk formaron la zaga en el once inicial. El riverense, con buena proyección al ataque fue protagonista de una gran jugada, sobre todo por lo que hizo dentro del área.

Lejos de ponerse nervioso cuando dos futbolistas lo marcaron de cerca, el exjugador de Barcelona sacó un taco de lujo con el que habilitó a Dominik Szoboszlai que terminó definiendo contra un palo para poner el 1-1 parcial.

¡ESTÁS LOCO RONALD! Impresionante asistencia de TACO de Araújo en el empate de Szoboszlai 1-1 vs. Atlético de Madrid.



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Con ese marcador, el encuentro se fue al descanso y le dio un envión importante a Liverpool que en el inicio del complemento pudo darlo vuelta por intermedio de Alexis MacAllister que con un zurdazo contra el palo venció al arquero rival y permitió que los de Andoni Iraola se pusieran en ventaja y consiguieron la victoria.

Cabe recordar que Ronald Araujo llegó a este partido con su segunda titularidad ya que la primera fue hace unos días atrás por Premier League en la victoria por 2-0 de los Reds ante Ipswich Town. Además, había ingresado en los minutos finales de los dos encuentros anteriores.

El tanto de Llorente se convirtió en el primero que recibió Liverpool con Araujo en cancha, ya que hasta el momento los cuatro goles que había recibido el equipo habían llegado cuando el uruguayo aún estaba en el banco de suplentes.

Una vez más, Araujo tuvo un desempeño más que interesante en ataque al punto de que dio más pases (21) en campo rival que en su propia cancha (12). A su vez cerró con un 85% de acierto al momento de pasar la pelota a sus compañeros.