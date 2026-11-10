Se lanzó la subasta deportiva de la Teletón: de camisetas a championes de futbolistas uruguayos en el exterior

El próximo 13 y 14 de noviembre, Teletón realizará una nueva edición de su evento solidario, una transmisión de 25 horas que busca reunir el apoyo de personas, empresas e instituciones de todo el país para dar continuidad al trabajo de sus centros de rehabilitación.

La edición de este año coincide con los 20 años de atenciones de Teletón en Uruguay. Desde el inicio de su actividad, la Fundación ha acompañado a más de 5.900 niños, niñas y adolescentes y ha realizado 674.917 intervenciones terapéuticas. En la actualidad, más de 1.900 niños y adolescentes reciben atención cada año en los centros de Montevideo y Fray Bentos, y el 62% de quienes se atienden proviene del interior del país.

A lo largo de estas dos décadas, la rehabilitación se ha apoyado en el trabajo interdisciplinario de los equipos profesionales y en la incorporación de tecnología especializada, como el sistema robótico Lokomat y las salas de realidad virtual. En julio de este año, se inauguró una nueva Sala de Realidad Virtual en el Centro Teletón de Fray Bentos.

La subasta deportiva

Otra de las vías para poder colaborar con la Fundación Teletón es por medio de la subasta deportiva que lanzó por medio de la web Bavastro. Ahí se puede ingresar y ofertar por las camisetas que están disponibles.

Entre ellas hay de jugadores de Nacional como Sebastián Coates, Lucas Rodríguez y una que fue firmada por todo el plante tricolor, mientras que por el lado de Peñarol están las de Jonathan Rodríguez, Nahuel Herrera, Brian Barboza, Leandro Umpiérrez, Abel Hernández, Matías Arezo y Washington Aguerre.

Por el lado de la selección uruguaya se encuentran las casacas de Facundo Pellistri, Ronald Araujo y Lucas Torreira. También hay de futbolistas celestes que se encuentran en el exterior como la de Luis Suárez en Inter Miami, Manuel Ugarte en Manchester United, Fernando Muslera en Estudiantes de La Plata, Edinson Cavani en Boca Juniors y más.

A su vez, hay championes de futbolistas como Nicolás de la Cruz, Santiago Mouriño y Joaquín Piquerez.

Para poder participar hay que ingresar a la página Bavastro y hay tiempo hasta el miércoles 18 de noviembre a la hora 20:00.

Un evento fundamental para sostener las atenciones

El trabajo de Teletón se desarrolla durante todo el año. La recaudación del Evento permite sostener el funcionamiento de los dos centros, los equipos profesionales y las atenciones que reciben miles de niños, niñas y adolescentes.

En 2025, el Evento alcanzó una recaudación de $145.226.001. Este año, la convocatoria vuelve a poner el foco en el compromiso colectivo necesario para acompañar a las familias y dar continuidad a la rehabilitación.

La transmisión contará con la participación honoraria de comunicadores y artistas, historias de vida, música en vivo y propuestas vinculadas a la rehabilitación y la inclusión. También podrá seguirse a través de las plataformas digitales de la Fundación.