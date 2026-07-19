Santiago Mele le ganó la carrera a Vozinha y será el nuevo arquero de Colo Colo en la liga chilena

El arquero Santiago Mele, que formó parte del plantel de la selección uruguaya en el Mundial 2026, firmará contrato con un histórico del fútbol sudamericano. Desde el Monterrey de la liga mexicana, el golero charrúa pasará a formar parte del Colo Colo de Chile que también se interesó en la llegada de Vozinha en el actual mercado de pases.

El surgido en Fénix llegaría al cacique mediante un préstamo por un año con opción de compra, ya que la ficha del futbolista aún corresponde a los rayados de México. A la espera de los estudios médicos correspondientes, todo parece indicar que el golero uruguayo va a ser nuevo refuerzo del conjunto chileno y será la opción preferida por Colo Colo por encima de Vozinha.

Según informó el especialista en fichajes del fútbol sudamericano, César Merlo, la posible llegada del arquero caboverdiano fue un simple rumor. Vozinha fue la gran estrella de su selección en el Mundial 2026, torneo del que fueron eliminados por Argentina en los dieciseisavos de final. Si bien Santiago Mele también formó parte del plantel uruguayo en el Mundial 2026, fue el único de los tres goleros que no sumó minutos en dicho torneo.

Otra de las opciones que tenía Colo Colo en la mira, según pudo saber El País, era el también arquero uruguayo Guillermo de Amores. El golero que tuvo un paso reciente por Peñarol en la temporada 2023/24, fue una de las opciones manejadas dentro del cacique. Después de formar parte del conjunto aurinegro, de Amores pasó por el Millonarios de la liga colombiana, pero actualmente se encuentra sin equipo y fue una de las alternativas que manejó el conjunto chileno para reforzar el arco.

Sin embargo, el elegido para llegar a Colo Colo a préstamo por un año será el actual golero de Rayados, Santiago Mele.

Trayectoria de Santiago Mele: debut en Fénix y actualidad en Monterrey de México

Mele debutó como profesional en Fénix del fútbol uruguayo en la temporada 2013/14. Después de eso, pasó por el Omanlispor y el Ankaragücü de la liga turca, por el Lleida Sportiu de España, por Plaza Colonia en su vuelta al fútbol local, Unión en el fútbol argentino y Junior de Barranquilla en Colombia. Desde la temporada 2024/25, forma parte del Monterrey de la liga mexicana. En el Torneo Clausura de la actual temporada con Rayados, el arquero uruguayo solo jugó dos partidos en los que recibió cuatro goles.