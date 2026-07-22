Ronaldo y Roberto Carlos vuelven a jugar juntos: ahora comprarán un histórico club de Brasil

Ronaldo Nazário y Roberto Carlos volverán a compartir equipo, aunque esta vez fuera de las canchas. Los dos ídolos de la selección brasileña confirmaron que integran el grupo inversor que comprará la Sociedad Anónima del Fútbol (SAF) del Internacional de Limeira, un histórico club del estado de Sao Paulo que busca recuperar protagonismo en el fútbol brasileño.

La noticia fue revelada por el propio Roberto Carlos durante una entrevista en el programa Debate em Jogo, del canal Wamo, donde explicó que el proyecto incluye además al ejecutivo Enrico Ambrogini y a otros dos inversores internacionales.

"Ronaldo y yo estamos comprando ahora el Inter de Limeira junto con Enrico y otros dos socios, un africano y un árabe. Vamos, poco a poco, a volver a involucrarnos en el fútbol del interior para reorganizar esos clubes y seguir formando grandes jugadores para la selección brasileña", afirmó el exlateral.

La operación forma parte del proceso de transformación del club en SAF, un modelo que cada vez gana más terreno en Brasil. El proyecto es liderado por Ambrogini, un ejecutivo con estrecha relación con Ronaldo: fue director de operaciones de Cruzeiro durante la gestión del exdelantero y también trabajó junto a él en el Real Valladolid. Además, conoce de cerca al Inter de Limeira, ya que fue CEO de la institución entre 2019 y 2021.

Según medios brasileños, el grupo inversor prevé una fuerte inyección económica para los próximos años, destinada al fortalecimiento del plantel profesional, el desarrollo de las divisiones juveniles y la modernización de la estructura administrativa y deportiva del club.

Un histórico con pasado glorioso

Fundado el 5 de octubre de 1913, el Internacional de Limeira es uno de los clubes tradicionales del interior paulista. Su mayor logro llegó en 1986, cuando sorprendió al conquistar el Campeonato Paulista, convirtiéndose en el primer equipo del interior en ganar el torneo en la era profesional. Dos años después también obtuvo el título de la Serie B del Campeonato Brasileño.

Actualmente, el conjunto paulista atraviesa un buen presente deportivo y lidera la Serie C del Campeonato Brasileño, alimentando la ilusión de regresar a la segunda categoría nacional.

Ronaldo Nazario, quien acaba de vender las acciones mayoritarias del Cruzeiro. Foto: EFE.

La experiencia de Ronaldo como dirigente

Para Ronaldo no será una experiencia nueva. En 2021 adquirió el control de Cruzeiro, el club donde comenzó su carrera, y logró devolverlo a la Serie A antes de vender sus acciones en 2024. También fue propietario mayoritario del Real Valladolid de España entre 2018 y 2025, aunque su gestión estuvo marcada por altibajos deportivos y terminó con la venta del paquete accionario.

Con esta nueva apuesta, el "Fenómeno" y Roberto Carlos buscan impulsar un proyecto que trascienda al Inter de Limeira y contribuya al resurgimiento del tradicional fútbol del interior de Brasil, una cantera histórica de talentos para la selección pentacampeona del mundo.

Con información de EFE.