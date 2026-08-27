Remedi tras triunfo de Peñarol: “Si no podría jugar dos partidos seguidos tendría que replantearme muchas cosas”

Peñarol comenzó la Copa AUF Uruguay con triunfo al vencer este miércoles por la noche al Montevideo City Torque en el Estadio Centenario por 1 a 0 con un solitario gol de Eric Remedi, quien en zona mixta fue muy autocrítico con su rendimiento y además, dejó una tajante frase.

“Jugamos contra un gran rival y en un partido entre semana sabiendo lo que nos jugamos el domingo, era importante ganar con muchos jugadores que sumamos minutos para agarrar un poco de rodaje. Era muy importante el triunfo y por suerte nos llevamos la victoria”, comenzó diciendo el volante argentino de 31 años.

“Yo siempre dije que somos un platel muy competitivo y todos están preparados para sumar minutos. En el momento que toque o dónde toque hay que jugar y no hay por qué hablar. Vuelvo a decir, somos un gran grupo con una cantidad de jugadores increíble, entonces hay que estar preparados para todo”, agregó el jugador de Peñarol al ser consultado si previo al partido tuvo una charla con Diego Aguirre.

El futbolista también describió el gol que anotó y le dio la victoria al Carbonero: “Fui al área, centro que cayó ahí y por suerte pude hacer el gol. No soy un jugador alto, tampoco saltó mucho, pero por suerte me cayó y entró”.

Por otra parte, Remedi dejó un espacio para la autocrítica y dijo: “Perdí muchas pelotas, quizás por hacer alguna de más o por tratar de tenerla un tiempo más y era un partido que al ellos proponer, también dejaban muchos espacios y también teníamos que jugar un poco al palo por palo. Quizás tratar de controlar el ritmo del partido fue lo que me hizo a mí perder la pelota, era un tres contra tres en el medio, quedaban muchos espacios para los dos lados. Nosotros jugábamos con dos volantes internos y un enganche, ellos jugaban con un cinco y dos internos, entonces era un partido que en el medio había espacio y que se atacaba por afuera. Ellos presionaban alto arriba y quizás yo, cuando demoraba, perdía pelotas. Por eso dije que fue un partido que no me gustó en lo personal, no me sentí cómodo, perdí muchas pelotas y por ahí es algo normal en una copa con jugadores que tienen mucho tiempo juntos, pero es lo que entrenamos toda la semana, entonces es el momento para aprovechar. Vuelvo a decir, yo me sentí, en lo personal, en un partido malo. Es más, creo que Luis tuvo muy buenos mano a mano, Brian jugó muy bien, Franco estuvo muy bien. Esta copa es para mostrar y más teniendo partido entre semana”.

Además de la autocrítica, Eric Remedi dejó una tajante frase respecto al jugar dos veces en una semana y sobre todo previo a un clásico: “Bueno, vivimos de esto. Si no podría jugar dos partidos seguidos, la verdad que tendría que replantearme muchas cosas. A veces las planificaciones son raras, pero si no puedo jugar entre semana, estaré haciendo las cosas mal. Uno está preparado, vive de esto y tiene que estar listo para para cuando toque. Esa es la realidad”.

Acerca de cómo apronta ese partido frente a Nacional que se jugará este domingo desde la hora 15:30 en el Estadio Campeón del Siglo, el argentino expresó: “Yo siempre digo que el uruguayo lo vive mucho más porque son todos hinchas, entonces se vive como tal. Son clásicos, se viven como clásicos. Quizás en ese lado yo me puedo apartar un poco al no al no ser uruguayo, pero obviamente se para el Uruguay para para mirar el partido y esperemos estar a la altura”.