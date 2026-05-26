Rayo Vallecano vs. Crystal Palace por la final de Conference League: hora y dónde ver al equipo del Pacha Espino

Rayo Vallecano y Crystal Palace (16:00 - ESPN y Disney+) se enfrentarán este miércoles 27 de mayo en la gran final de la UEFA Conference League 2025/26, en un partido histórico para ambos clubes, que buscarán conquistar su primer trofeo internacional.

El encuentro se disputara en el Red Bull Arena de Leipzig, Alemania, y tendrá presencia uruguaya con Alfonso “Pacha” Espino, uno de los referentes del conjunto español que atraviesa una de las mejores temporadas de su carrera.

El lateral uruguayo, que acumula 44 partidos oficiales y más de 2.300 minutos esta temporada, aseguró en la previa que el equipo madrileño atraviesa “un final de temporada increíble” y remarcó que “hay opciones de levantar el título” aseguró el "Pacha" en la jornada ante la prensa que organizó Rayo Vallecano con motivo de la final continental.

Además, el futbolista destacó la unión del plantel como una de las claves del gran presente de la institución. “Cuando vine ellos ya estaban haciendo historia. Trato de acompañar el legado que dejó el Choco Trejo, que no haya nadie por encima de nadie en el vestuario y que estemos unidos siempre”.

El equipo dirigido por Íñigo Pérez llega además motivado por una buena actuación en LaLiga española, donde finalizó octavo con 50 puntos, aunque solo a uno de volver a clasificar a la Conference League, más allá de que si es campeón del certamen internacional, asegurará un lugar en la UEFA Europa League.

El camino del Rayo Vallecano hasta la final incluyó eliminaciones a equipos como AEK Atenas y Racing Club de Estrasburgo, mientras que Crystal Palace dejó por el camino a Fiorentina y Shakhtar Donetsk.

El conjunto inglés tiene como figuras al arquero Dean Henderson, el colombiano Daniel Muñoz y los atacantes Yeremy Pino e Ismaila Sarr. Del lado español, además del Pacha Espino, se destacan el arquero argentino Augusto Batalla y el delantero Alemao.

Cómo llegan el Rayo Vallecano y el Crystal Palace a la final de la UEFA Conference League

El equipo español atraviesa un gran momento y llega a la final tras vencer 2-1 al Alavés como visitante por LaLiga. En sus últimos diez partidos suma seis victorias, tres empates y apenas una derrota.

Crystal Palace, en cambio, cayó 2-1 frente al Arsenal en su último encuentro por Premier League, aunque previamente había eliminado con autoridad al Shakhtar Donetsk en semifinales de la Conference League.

Será además el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes y nada menos que por una final europea.

Rayo Vallecano vs. Crystal Palace

Día: miércoles 27 de mayo

Hora: 16:00

Estadio: Red Bull Arena de Leipzig, Alemania

Por dónde ver: Disney+, ESPN