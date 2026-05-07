Con el Pacha Espino como figura, Rayo Vallecano accedió a una histórica final por la Conference League
El Braga de Rodrigo Zalazar, por su parte, quedó muy cerca de alcanzar el duelo decisivo por la Europa League al perder en una serie ajustada contra Friburgo.
El Rayo Vallecano de Alfonso “Pacha” Espino hizo historia: accedió a la final de la Conference League al derrotar 1-0 a Racing de Estrasburgo, ya que le permitió avanzar por un global de 2-0. El exjugador de Nacional estuvo en el campo de juego hasta el minuto 85 cuando debió salir por una lesión.
Corría el minuto 42 y Rayo Vallecano tenía la pelota para poder ofender a su rival. En ese sentido, tuvo un ataque en el que Espino desbordó por banda derecha, levantó un centro que Florian Lejeune definió, tapó muy bien el arquero Mike Penders, aunque el rebote lo capitalizó Alemão con el que decretó el 1-0 final.
El conjunto español sufrió y mucho porque en el final del encuentro el elenco locatario contó con un tiro penal en el minuto 90+3. El que tomó la responsabilidad fue el paraguayo Julio Enciso, pero su remate fue tapado por el guardameta argentino Augusto Batalla.
El adversario del conjunto español en la final por la tercera copa internacional de Europa será Crystal Palace, que doblegó 2-1 a Shakhtar Donetsk y lo eliminó por un global de 5-2.
El título de campeón de la Conference League se definirá el miércoles 27 de mayo en Red Bull Arena de Leipzig, Alemania.
Estuvo cerca de la final
El Braga de Rodrigo Zalazar quedó en la puerta de acceder a la final de la Europa League, ya que perdió 3-1 ante Friburgo y, por lo tanto, fue eliminado por un global de 4-3.
El elenco luso, que tuvo al uruguayo jugando los primeros 65 minutos, se quedó con 10 hombres en el minuto seis por la roja a Mario Dorgeles.
El rival del conjunto alemán en la final por la Europa League será el Aston Villa del argentino Dibu Martínez que vapuleó 4-0 a Nottingham Forest. La final será el miércoles 20 de mayo (16:00) en el Tüpraş Stadyumu.
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