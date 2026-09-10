“¿Quién sos, bobo?”: Lewandowski se saludó con Suárez y Messi, pero terminó en picante cruce con Rodrigo De Paul

Robert Lewandowski llegó al Soldier Field para reencontrarse con dos viejos conocidos. Antes del comienzo del partido entre Chicago Fire e Inter Miami, el delantero polaco saludó a Lionel Messi y Luis Suárez, en una imagen que reunió a tres figuras que dejaron una huella importante en el FC Barcelona. Lewy tuvo un partido particular porque pasó de los saludos amistosos y marcar un gol a un picante cruce con Rodrigo De Paul.

Aunque el polaco, el argentino y el uruguayo nunca llegaron a ser compañeros en el Barça, mantienen un respeto mutuo y admiración. Messi y Suárez fueron compañeros en Barcelona entre 2014 y 2020 y volvieron a coincidir años después en Inter Miami. Lewandowski, en cambio, llegó al conjunto azulgrana en 2022, cuando el argentino ya estaba en París Saint-Germain y el uruguayo había dejado Barcelona para irse al Atlético de Madrid. El encuentro previo al partido mostró, de todos modos, el respeto que mantienen tres futbolistas unidos por su pasado en el Barcelona.

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El partido terminó 1-1 por una nueva jornada de la MLS. Lewandowski fue quien abrió el marcador a los 10 minutos, cuando apareció por el segundo palo para conectar de volea un centro de Andrew Gutman. Fue su tercer partido consecutivo marcando y llegó a seis goles en la temporada.

Inter Miami reaccionó en el comienzo del segundo tiempo. A los 48 minutos, Casemiro apareció de cabeza para convertir el empate luego de un córner ejecutado por Messi.

Pero el resultado quedó en segundo plano sobre el cierre. En los minutos finales, Lewandowski tuvo un encontronazo con Ian Fray, lateral por derecha del Inter Miami. El delantero polaco reclamó después de un contacto y hubo empujones entre ambos. Fue entonces que Rodrigo De Paul apareció para defender a su compañero y terminó cara a cara con Lewandowski.

El picante cruce entre Rodrigo De Paul y Robert Lewandowski:

El intercambio subió de tono y el argentino no se guardó nada. “¿Quién sos, bobo? Yo gané dos Copa América y una Copa del Mundo. ¿Vos?”, le lanzó De Paul al delantero polaco, según quedó registrado por las cámaras de la transmisión.

SE SACARON CHISPAS: picante cruce entre Rodri De Paul y Tito Lewandowski en el final del empate 1-1 de Inter Miami y Chicago Fire en la #MLS.



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Los dos jugadores se empujaron durante el cruce y fueron separados por sus compañeros. La escena tuvo un condimento especial porque De Paul y Lewandowski ya se conocían de sus enfrentamientos en el fútbol español: el argentino defendía al Atlético de Madrid y el polaco al Barcelona. También se habían enfrentado con sus selecciones en el Mundial de Qatar 2022.

Así, una noche que había comenzado con un cordial reencuentro entre Lewandowski, Messi y Suárez terminó con el goleador polaco en un tenso cara a cara con De Paul. Entre medio quedó un empate 1-1, un gol de cada lado y una escena que rápidamente se convirtió en una de las imágenes de la jornada de la MLS.