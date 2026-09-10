Santiago Bueno saldrá de Wolverhampton tras el descenso del equipo inglés y jugará esta temporada en México

El Wolverhampton Wanderers de Inglaterra descendió oficialmente a la EFL Championship en abril de 2026. Desde ese momento, Santiago Bueno debió repensar su futuro, si quedarse en la "B" o salir a préstamo otro mercado a la espera de que el que su equipo suba.

Finalmente, el defensa de 27 años que está entre los reservados de Diego Forlán, seguirá su carrera en calidad de cedido en el Club América de México, donde lo espera su compañero de la Celeste Brian Rodríguez y el entrenador uruguayo Guillermo Almada.

A Bueno, que lleva 85 participaciones representando al club y cuatro goles convertidos, aún posee dos años se contrato con Wolves, por lo que si su equipo asciende el próximo año, retornará.

Será el sexto club para el zaguero formado en Peñarol, tras jugar en la filial de Barcelona, Peralada y Girona de España y Wolverhampton.