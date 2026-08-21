Qué partidos se juegan hoy, viernes 21 de agosto, por la tercera fecha del Torneo Clausura, hora y dónde verlos

Este viernes comienza la tercera fecha del Torneo Clausura en el Franzini con un partido entre dos equipos de realidades dispares. Por un lado está Albion que aún no pudo ganar en el certamen con dos derrotas en fila, mientras que enfrente se encuentra Boston River, que está invicto tras vencer a Nacional y empatar sin goles ante Danubio en Florida.

Por lo que ambos conjuntos intentarán mostrar su mejor versión para obtener tres unidades vitales.

Facundo Aristegui marcando a Tomás Verón Lupi en el partido entre Nacional y Boston River. Foto: Ignacio Sánchez.

Albion vs. Boston River

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Hora: 16:00.

Estadio Luis Franzini

Árbitro: Pablo Silveira

Asistentes: Andrés Nievas y Gustavo Márquez Lisboa.

Cuarto: Esteban Guerra.

VAR: Christian Ferreyra y Daniel Fedorczuk.

Albion: Sebastián Jaume; Pablo Alcoba, Francisco Couture, Matías de los Santos, José Álvarez; Carlos Airala, Francisco Ginella, Santiago Costa, Agustín Vera; Álvaro López, Hernán Toledo. DT: Federico Nieves.

Boston River: Bruno Antúnez; Marco Mancebo, Martín González, Mateo Rivero, Jairo O’Neil; Lautaro Vázquez, Rodrigo Saravia; Leandro Suhr, Facundo Muñoa; Facundo Aristegui; Nicolás Siri. DT: Ignacio Ithurralde.

Se enfrentan los líderes invictos

Brahian Alemán celebra su gol. Foto: @cacerro_oficial

Liverpool vivió unos días inolvidables: la colocación de la piedra fundacional en el Nuevo Estadio Belvedere y su gran victoria ante Defensor Sporting por 4-0. Aunque va por más, ya que quiere seguir en la cima del Torneo Clausura.

Liverpool está invicto y justamente este viernes se mide con el otro equipo que tiene puntaje perfecto en el último certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026: Cerro.

Si bien los dos tienen luchas diferentes, ya que el Negro de la Cuchilla pelea para crecer en las posiciones de la Tabla Anual, en tanto que el albiceleste lo apremia el hecho de sumar puntos para poder escapar de los puestos de descenso.

Por eso, se enfrentan en el Parque Viera los dos elencos que vienen siendo protagonistas y que buscarán los tres puntos para asegurarse terminar en lo más alto al final de la tercera fecha del último certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Liverpool vs. Cerro

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

19:00.

Parque Viera

Árbitro: Hernán Heras.

Asistentes: Pablo Llarena y Pablo Álvez.

Cuarto: Felipe Vikonis.

VAR: Yimmy Álvarez y Richard Trinidad.

Liverpool: Mathías Bernatene; Facundo Perdomo, Santiago Strasorier, Enzo Castillo, Agustín Cayetano, Kevin Lewis; Nicolás Grayalde, Lucas Acosta; Federico Martínez; Ruben Bentancourt, Renzo Machado. DT: Jorge Fossati.

Cerro: Yonatan Irrazabal; Damián Suárez, Juan Cruz Guasone, Nahuel Arena, Francisco Bregante; Agustín Miranda, Alejo Macelli, Jairo Amaro; Cristian Barros, Brahian Alemán, Alejandro Severo. DT: Alejandro Cappuccio.