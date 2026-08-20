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El País Ovación Fútbol

Nacional analiza interrumpir el préstamo de un jugador para reincorporarlo en este mercado de pases

La mesa chica del tricolor, que incluye al vicepresidente Flavio Perchman y al entrenador Daniel Carreño, analiza en profundidad el nombre de un joven extremo de buen presente.

Nahuel Casuriaga, periodista en Ovación, suplemento deportivo del diario El País.
Nahuel Casuriaga
20/08/2026, 17:25
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Daniel Carreño, entrenador de Nacional, en el día de su retorno al club.
Daniel Carreño, entrenador de Nacional, en el día de su retorno al club.
Foto: Estefanía Leal.

El Nacional de Daniel Carreño tiene la mira puesta en el cruce frente a Progreso que está fijado para el próximo domingo 23 de agosto por la tercera fecha del Torneo Clausura.

En paralelo, la mesa chica del tricolor, que incluye al director técnico y al vicepresidente Flavio Perchman, trabaja para reforzar el puesto del extremo, donde no ha podido tener éxito con las gestiones realizadas hasta el momento.

Santiago "Vasco" Ostolaza renunció a su cargo como jefe de captación de las juveniles de Nacional

De hecho, la negociación con Edwuin Cetré se cayó a último momento cuando ya tenían acordada con Estudiantes de La Plata una cesión por un año con cargo.
A este caso se le suman las tratativas con Platense por Guido Mainero, que de momento no prosperaron, y los intercambios con Montevideo City Torque por Esteban Obregón.

Con este panorama, y tomando en cuenta que el mercado de pases cierra el próximo martes 1 de setiembre, Nacional analiza recuperar a un jugador del club que se encuentra cedido en Progreso hasta diciembre del 2026.

Se trata de Nahuel "Magia" López, quien este domingo no podrá estar disponible para enfrentar al Bolso debido a una cláusula vigente en su contrato.

Nahuel "Magia" López ante la marca de Juan Martín Ginzo en Progreso vs. Deportivo Maldonado.
Nahuel "Magia" López ante la marca de Juan Martín Ginzo en Progreso vs. Deportivo Maldonado.
Foto: @ProgresoOficial

"Pienso que sí porque podríamos hacerlo ahora, es una chance", contestaron desde Nacional ante la pregunta de Ovación.

El oriundo de Melo surgió de la cantera del tricolor, donde entre 2024 y 2025 alcanzó a jugar cuatro partidos amistosos. Dos se dieron en el marco de la Serie Río de la Plata, otro por la Copa Ricardo "Murmullo" Perdomo y el restante fue durante un amistoso ante la selección de Soriano, que finalizó 5-1 a favor de Nacional.

El Magia López en las juveniles de Nacional.
El Magia López en las juveniles de Nacional.
Foto: Nacional

López se fue al Gaucho en busca de rodaje y está teniendo una buena temporada a nivel personal con un total de tres goles y cuatro asistencias en 19 partidos.

La postura de Progreso sobre una posible salida de Nahuel "Magia" López

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, en Progreso aún no han recibido un ofrecimiento formal del Bolso para interrumpir el préstamo, pero ya tienen una postura clara: "En la parte legal hay que tener consentimiento de las dos partes", afirmaron.

En este sentido, añadieron que si Nacional hace efectivo su deseo es posible que ellos busquen un resarcimiento económico.

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