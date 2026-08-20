Santiago "Vasco" Ostolaza renunció a su cargo como jefe de captación de las juveniles de Nacional. La leyenda del tricolor, que desde abril del 2024 se desempeñaba en esa área y también supervisaba a la Academia Nacional, dio un paso al costado.

El exjugador y entrenador del tricolor cumplía un rol clave vinculado al descubrimiento de talentos en el interior del país y en Montevideo, así como el acompañamiento durante su crecimiento futbolístico y personal.

Su renuncia se suma a las que ocurrieron en la órbita del plantel principal: Sebastián Eguren dejó su cargo de mánager general y Martín Ligüera el de secretario técnico después del despido de Jorge Bava.

El legado del Vasco Ostolaza en su etapa como jugador de Nacional

Santiago "Vasco" Ostolaza en su pasaje como futbolista de Nacional. Foto: Archivo El País.

Ostolaza es una gloria de Nacional que supo coronarse campeón de América y del mundo en 1988 al levantar la Copa Libertadores y la Intercontinental, donde fue la figura excluyente anotando dos goles en la final.

También obtuvo en aquel año la Copa Interamericana y, al siguiente, se quedó con la Recopa Sudamericana.

En total, disputó 151 partidos oficiales con un saldo de 73 victorias, 33 derrotas y 45 empates. Celebró 16 goles a pesar de desempeñarse como volante.

El nacido en Dolores tuvo dos etapas como jugador: la primera entre 1986 y 1990 y la segunda en 1996.

El pasaje de Santiago Ostolaza como entrenador de Nacional

Ostolaza dirigió al Bolso en la temporada 2004 donde estuvo al mando en un total de 24 partidos oficiales: obtuvo 11 victorias, cuatro derrotas y nueve empates, que incluyeron compromisos en el marco de la Copa Libertadores y el Campeonato Uruguayo.