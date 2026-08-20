El primer equipo de Daniel Carreño en Nacional: con Mejía en el arco, línea de cuatro y a la espera del capitán

Lógicamente, Daniel Carreño está en la etapa de conocimiento del plantel y atraviesa muchas horas de trabajo en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes para ganar tiempo de cara a su debut contra Progreso, por la tercera fecha del Torneo Clausura, en el partido que se jugará el domingo en el Gran Parque Central a las 18:30 con el arbitraje de Anahí Fernández.

La buena noticia para el cuerpo técnico es que tendrá a la orden al capitán Sebastián Coates, ya recuperado de su lesión. Hay que esperar a hoy para ver si finalmente Carreño lo manda a la cancha como titular o aguarda en el banco de suplentes, teniendo en cuenta que el zaguero no estará al 100%.

Por otro lado, el panameño Luis Mejía será el arquero elegido por el DT, por lo que seguirá en el arco después de la derrota contra Racing 2-0 del sábado en el Estadio Centenario.

Luis Mejía con la pelota en el partido entre Racing y Nacional en el Estadio Centenario. Foto: Leonardo Mainé.

A pesar de que a Carreño le gusta la línea de tres defensores, y ha sido algo habitual a lo largo de su carrera como entrenador, en estas primeras horas de trabajo ha apostado con cuatro defensas pensando en el Gaucho del Pantanoso, equipo que tendrá las ausencias de Ayrton Cougo, Gastón Silva y Nahuel “Magia” López, este último debido a que existe una cláusula en el contrato ya que todavía pertenece a los tricolores.

En relación al resto del equipo, es una incógnita, porque hoy definitivamente Carreño y su ayudante, Rodrigo Bengua, lo trabajarán en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes. Está claro que Maximiliano Gómez será la referencia de ofensiva, pero hay varias dudas, comenzando con el sistema táctico, que bien podría ser el 4-4-2. Vale recordar que después de jugar con Progreso, Nacional recibirá a Albion por la Copa AUF Uruguay visitará a Peñarol en el Campeón del Siglo.

