“¡Que hablen, que hablen!”: un penal que se pateó dos veces y el descargo del arquero; la polémica en Danubio vs. Central

En el Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya, la pelea por la permanencia está tan atractiva como la lucha por el título. Danubio y Central Español, que se había enfrentado el pasado jueves por Copa AUF Uruguaya, volvieron a medirse este domingo, pero esta vez en una “final” por quedarse en primera. La Franja obligada a sumar y una derrota podía dejar al palermitano también en zona roja. E quipos alternativos por Copa Uruguay, pero toda la carne al asador por el Clausura en un partido que tuvo una polémica en el primer tiempo, un penal que Sebastián Fernández pateó dos veces y una provocativa reacción de Federico Pintado que tiene que ver con lo que le ha tocado pasar al arquero este segundo semestre.

El puesto es algo ingrato y el jueves pasado Pintado recibió seis goles en la goleada 6-0 de Danubio, que le ganó a Central y avanzó a los octavos de final de Copa AUF Uruguay. El arquero tuvo un error en el 0-2 cuando recibió un pase atrás, se enredó con la pelota en los pies y la perdió ante la presión de Enzo Cabrera.

Durante el primer semestre atajó en Tacuarembó, siendo una de las figuras del Rojo del Norte y llegó al palermitano que buscaba un arquero de las lesiones de Rodolfo y Emiliano Márquez. Central no está teniendo un buen Torneo Clausura y Pintado quedó en el ojo de la tormenta. Incluso los dirigidos por Antonio Pacheco intentaron contratar a Guillermo De Amores, pero el ex Peñarol, que quedó libre de Millonarios, firmó con Deportivo Maldonado.

Federico Pintado recibió seis goles ante Danubio el miércoles, el club intentó contratar a otro arquero, no pudo, el ex Tacuarembó volvió a ser titular este domingo. En la primera jugada el partido tuvo una notable atajada ante un cabezazo de Mauro Brasil y sobre el final de la primera parte se lució tapando un penal.

“¡Que hablen!”: el descargo de Pintado y el penal que Papelito tuvo que repetir

En los descuentos, Enzo Cabrera desbordó por banda derecha y sacó un centro que pegó en la mano de Guillermo Gandolfo. El árbitro Andrés Matonte no lo había percibido, pero el VAR lo llamó y terminó pitando la pena máxima.

Sebastián Fernández se hizo cargo, eligió el palo derecho de Pintado y hasta allí fue el arquero para otra gran atajada. Enseguida se levantó e hizo un gesto provocativo. “¡Que hablen, que hablen!”, gritó e hizo un gesto con la mano en el mismo sentido, dirigido a quienes lo habían puesto en duda.

Pero después de ese desahogo, el VAR volvió a intervenir. Pintado había hecho una gran atajada, pero se había adelantado y el penal se tuvo que repetir ante nuevas protestas de los jugadores de Central. Sebastián Fernández ajustó más el remate, esta vez convirtió y terminó besándose el escudo luego de poner en ventaja a la Franja.