Publicaron los audios del VAR del Peñarol vs. Central Español: del "qué estás mirando" de Arezo a las rojas

En el tramo final del partido entre Peñarol y Central Español por la tercera fecha del Torneo Intermedio se dio una jugada que instaló la polémica en el Estadio Campeón del Siglo. Cuando corría el último minuto reglamentario, Javier Cabrera envió un centro al segundo palo y Lucas Ferreira, en su intento de disputar la pelota, terminó golpeando en el rostro a Mateo Urrutia, defensor del palermitano.

En primera instancia, el árbitro Hernán Heras sancionó infracción y amarilla para el futbolista del Mirasol. Sin embargo, de inmediato recibió el llamado de Christian Ferreyra, encargado del VAR: "Hernán, me gustaría que la vengas a ver, fue una patada en el medio de la cara, eh. Te invito a un On-Field Review por posible tarjeta roja", expresó.

Mientras Heras miraba la secuencia completa de la jugada en cuestión, Matías Arezo, delantero de Peñarol, se acercó visiblemente molesto y en el audio del VAR se llegó a captar parte de sus dichos: "Es una jugada que la cabecea y le pega sin querer, ¿qué estás mirando?", inició.

Luego se notifica que Mauricio Lemos fue amonestado por la protesta y que Arezo fue expulsado "por empujar al cuarto árbitro", lo que desató el enojo del atacante: "¿Estás hablando de un empujón? No seas tan fantasma, loco, siempre lo mismo", se alcanzó a escuchar.

Luego de observar la acción de juego protagonizada por Ferreira y Urrutia con detenimiento, Heras dijo: "Christian, veo que el jugado defensor juega el balón y el atacante de manera de juego brusco grave impacta con su canilla y el empeine en el rostro del rival. Voy a cancelar la amarilla y voy a expulsarlo por juego brusco grave".

Además, a causa de su reclamo, Eric Remedi dejó la cancha por doble amarilla y el preparador físico fue expulsado.