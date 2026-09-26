Progreso 1-0 Racing en vivo: Maximiliano Juambeltz sorprende cuando estaba mejor el Cervecero

Progreso y Racing abren la octava fecha del Torneo Clausura a partir de las 11:00 horas en un partido que pone en juego puntos claves para ambos.

El Gaucho viene de vencer a Boston River agónicamente por 2-1 y quiere estirar la racha positiva para prenderse a la pelea por quedarse en primera. El Cervecero cedió la punta de la Anual tras empatar 0-0 con Liverpool pero buscará recuperarla en su visita al Paladino.

En el Apertura se enfrentaron en el Roberto con empate 1-1. Rodrigo Dudok abrió la cuenta y empató Facundo de León en el segundo tiempo.

Primer tiempo

La Escuelita tuvo la iniciativa en el arranque, pero Progreso fue el que tuvo la primera llegada tras un remate a distancia de Agustin Pinheiro, que tras un rebote le quedó a Gianfranco Trasante una chance inmejorable pero definió al cuerpo de Federico Varese.

La respuesta fue rápida para el Cervecero, con una incursión de Agustín de la Cuesta dentro del área, que buscó a Sebastián da Silva y este abrió los caños para dejarla pasar y la pelota casi se mete contra el palo cruzado.

Pero fue el Gaucho el que festejó primero tras una jugada de contraataque luego de un mal córner ejecutado por el equipo de Sayago. Nahuel López condujo por izquierda, asistió a Agustín Pinheiro que quedó mano a mano con Varese y si bien el arquero desactivó la primera situación de peligro, el rebote le quedó a Maximiliano Juambeltz, que agarró al arquero a medio camino y a distancia hizo el 1-0.

Racing siguió empujando, tuvo una clara de pelota quieta que en el intento de Álex Vázquez por meterla al medio, casi termina en gol en contra de Marco Saravia.

Progreso 1-0 Racing

Hora: 11:00.

Televisan: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Progreso: Renzo Bacchia; Federico García, Mauro Martín, Marco Saravia, Ayrton Cougo; Agustín Pinheiro, Ramiro Cristóbal, Agustín Ocampo; Gianfranco Trasante, Nahuel López; Maximiliano Juambeltz. DT: Tabaré Silva.

Racing: Federico Varese; Guillermo Cotugno, Ramiro Brazionis, Felipe Álvarez; Facundo González, Esteban da Silva, Agustín de la Cuesta, Álex Vázquez, Yuri Oyarzo; Sebastián da Silva, Iván Manzur. DT: Christian Chambian.

Gol: 19' Maximiliano Juambeltz (P).

Árbitro: Javier Feres.

Asistentes: Andrés Nievas y Sebastián Silvera.

Cuarto árbitro: Juan Ciani.

VAR: Antonio García y Eduardo Varela.

Estadio: Parque Abraham Paladino.