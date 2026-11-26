La Policía brasileña detuvo este jueves en Río de Janeiro a David Correa, futbolista del Vasco da Gama, en el marco de una investigación sobre tráfico de drogas y armas y lavado de dinero, informó la institución.

La operación policial fue autorizada por la justicia del estado de Espirito Santo, región de origen de Correa.

Un video publicado por la televisión Globonews muestra al delantero vestido con ropa de entrenamiento, mientras es escoltado por un grupo de agentes hacia la salida del centro de prácticas del club carioca.

⚠️🇧🇷 LA POLICIA FUE A BUSCAR A DAVID, JUGADOR DE VASCO, MIENTRAS ENTRENABA.



Informan que es investigado por intento de homicidio, tráfico de drogas y coacción. ⛔️ pic.twitter.com/rbWbvMkxxu — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 26, 2026

El futbolista ya se vio obligado a entregar por orden judicial el pasaporte a la Policía a finales de octubre, como parte de las investigaciones.

Correa, de 31 años y conocido como DVD, juega en el Vasco desde 2024 y durante la actual temporada ha disputado 46 partidos y marcado seis goles.

El jugador no participó en el último partido de la liga brasileña del Vasco, disputado el domingo pasado contra el Bragantino.

La carrera de David Correa

El delantero David Correa comenzó su carrera en las formativas de Río Branco Sub 20 para luego pasar al Vitória donde tuvo su debut en Primera División. Luego pasó a Cruzeiro, estuvo en Fortaleza, Internacional de Porto Alegre, São Paulo, volvió al conjunto colorado para después recalar en Vasco da Gama.

Cuenta con cuatro títulos en su vitrina como futbolista profesional: dos Campeonato Mineiro en las temporadas 2018 y 2019 con Cruzeiro, una Copa de Brasil que ganó con el conjunto de Belo Horizonte en 2018 y otra que levantó con el São Paulo en la edición del 2023.

Lo que le queda a Vasco da Gama

El equipo que cuenta con los uruguayos José Luis Rodríguez y Alan Saldivia todavía le restan dos encuentros para el final de la temporada en el Brasileirao. El próximo será el domingo 29 de noviembre cuando visite al Atlético Mineiro de Thiago Borbas en el Arena MRV, desde la hora 19:30.

Se tratará de un duelo importante para ambos equipos en su lucha por tener actividad internacional de cara a la próxima temporada. El Galo, que viene de perder su tercera final a nivel internacional de forma consecutiva al sucumbir 2-0 contra Boca Juniors el pasado sábado, intenta poder clasificar a la Copa Libertadores 2027, mientras que el elenco carioca pretende abrochar su pasaje a la próxima Copa Sudamericana.

El equipo del Pumita y Saldivia va a cerrar la temporada el miércoles 2 de diciembre cuando reciba al Vitória del uruguayo Ignacio Laquintana en el Estadio São Januário, a partir de la hora 21:30.

Con información de EFE