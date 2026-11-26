Andy van der Meyde tenía todo para convertirse en una de las grandes figuras del fútbol europeo. Formado en el Ajax, internacional con Holanda y fichado por el Inter de Milan a los 23 años, supo vivir algunos de los mejores momentos de su carrera antes de que las adicciones y los problemas personales terminaran condicionando su trayectoria. En Liverpool, donde jugó para el Everton, atravesó una etapa que él mismo describió como uno de los períodos más oscuros de su vida.

“Tomé cocaína y alcohol, y en Liverpool podés salir de fiesta siete noches a la semana”, escribió en Geen genade (“Sin piedad”), la autobiografía que publicó en 2012. Su historia, marcada por el éxito temprano, el declive y la recuperación, también tuvo un capítulo relacionado con la salud mental. Actualmente, está alejado de las adicciones y continúa vinculado al fútbol desde los medios de comunicación.

Van der Meyde se formó en las inferiores del Ajax y se destacó como un extremo derecho rápido, con capacidad para desbordar, asistir y convertir. En 2002 conquistó la liga y la copa de Países Bajos, mientras que en la temporada 2002-03 registró 11 goles y 14 asistencias en la Eredivisie. También integró el equipo que llegó a los cuartos de final de la Champions League, donde fue eliminado por Milan.

Su rendimiento le permitió llegar a la selección de Holanda. Debutó en mayo de 2002, en un amistoso frente a Estados Unidos, y acumuló 17 partidos y un gol. En la Eurocopa 2004, disputada en Portugal, fue titular en cuatro encuentros y se perdió la semifinal que el combinado neerlandés perdió ante el anfitrión.

En 2003, el Inter de Héctor Cúper lo contrató. Allí protagonizó una de las noches más recordadas de su carrera: en la Champions League 2003-04, el equipo italiano derrotó 3-0 al Arsenal en Highbury y Van der Meyde fue uno de los goleadores. El club todavía recuerda aquella actuación como una de las grandes victorias europeas de su historia.

En Milán también compartió grupo de amigos con Zlatan Ibrahimović y el egipcio Mido. “Andy me entendía y era fácil hacerse amigo de él”, contó el sueco. Sin embargo, el neerlandés no logró consolidarse en el equipo, ni con Cúper ni con Alberto Zaccheroni, y durante aquella etapa comenzó a consumir alcohol con mayor frecuencia.

De esos años también dejó algunas anécdotas llamativas. En una entrevista con Amazon Prime Video, recogida por Virgilio Sport en 2024, recordó que una noche, al regresar a Italia para visitar a su familia, encontró un camello en el garaje de su casa. “Estaba oscuro, pero vi dos jorobas: era un camello”, relató. También contó que tenía una cebra en Como.

En agosto de 2005 llegó al Everton, donde firmó un contrato por cuatro temporadas. Pero su etapa en Inglaterra estuvo lejos de lo esperado: disputó apenas 24 partidos oficiales en cuatro años, condicionado por problemas físicos, situaciones familiares y una mala relación con el entrenador David Moyes.

“Moyes nunca me dijo más de diez palabras. Hizo todo para intentar quebrarme”, escribió en su autobiografía, según publicó The Sun.

En ese contexto, el consumo de alcohol fue aumentando y terminó acompañado por la cocaína. “Mis amigos tenían la solución: la cocaína. Tomé cocaína y alcohol, y en Liverpool podés salir de fiesta siete noches a la semana”, relató. “Salir pasó a ser una parte todavía más grande de mi vida”.

El Everton le rescindió el contrato en 2009 y Van der Meyde permaneció algunos meses más en Liverpool. Con el tiempo, entendió que debía abandonar la ciudad para intentar cambiar su vida. “Me di cuenta de que Liverpool podía ser mi muerte, así que tenía que irme”, escribió.

Regresó a Ámsterdam, se reconcilió con su familia y volvió a entrenar con el Ajax. Posteriormente tuvo un paso por el PSV en 2010, aunque no llegó a disputar partidos oficiales, y se retiró del fútbol en 2011, con 31 años.

En noviembre de 2020, durante un programa de Voetbal International, también habló sobre los pensamientos suicidas que tuvo en sus peores momentos en Inglaterra. “No podés hablar con nadie, es un mundo de machos”, explicó, al tiempo que alentó a otros futbolistas a expresar sus problemas de salud mental. “Es cierto que lo tiré todo, pero tenía un motivo”, agregó.

Hoy, Van der Meyde asegura estar lejos del alcohol y las drogas. Se convirtió en una personalidad mediática en Países Bajos, participó en programas de televisión y tuvo un reality propio. Actualmente conduce Bij Andy in de auto (“En el auto con Andy”), un programa de YouTube en el que entrevista a futbolistas mientras maneja, y también asesora a jóvenes jugadores desde su experiencia. “No estoy ahí para dejarlos mal parados”, explicó sobre su espacio.

Veinte años después de aquella noche en Highbury, el neerlandés sigue cerca del fútbol. Su carrera no terminó como prometía, pero encontró una nueva forma de relacionarse con el deporte y de utilizar su propia historia para ayudar a otros.