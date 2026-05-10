Plan retorno en Los Aromos: los tres jugadores que espera la sanidad de Peñarol para la hazaña ante Corinthians

El futuro de Peñarol en la Copa Libertadores pende de un hilo. El equipo no levanta, las lesiones siguen complicando y mucho la planificación y el trabajo de Diego Aguirre y el rendimiento no es el esperado para un equipo que se trazó como principales objetivos ganar el Torneo Apertura y avanzar a octavos de final del certamen continental de clubes.

La primera meta se esfumó a dos fechas del final con un muy mal remate de campeonato en el que el Mirasol apenas sumó dos puntos de 12, lo que le permitió a Racing ser el campeón.

Y la segunda meta está en un estado de situación crítico porque solo un milagro meterá al Carbonero en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Es que en primer lugar, el equipo de la Fiera tiene que ganar sí o sí en sus próximas dos presentaciones que serán en el Estadio Campeón del Siglo el 21 de mayo frente a Corinthians y el 27 contra Independiente Santa Fe de Bogotá, ambos a las 21:30.

Y en segundo lugar, de lograr esos dos triunfos, el aurinegro debe rezar para que Platense pierda sus últimos dos partidos que serán contra Independiente Santa Fe en Colombia y ante Corinthians en San Pablo.

El panorama no solo es complicado sino que además, es muy poco alentador porque a lo matemático se le suma el muy mal momento deportivo de un equipo que no logra levantar su nivel de juego y que ya acumula ocho encuentros sin victorias.

Emanuel Gularte en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.

Estos últimos elementos hacen pensar que un triunfo frente a Corinthians sería verdaderamente hazañoso después de la pobre presentación aurinegra en el Neo Química Arena ante el Timao.

Y si bien el tema lesiones viene siendo un punto más que importante para explicar el mal momento de Peñarol, Diego Aguirre y la sanidad tienen un objetivo que engloba a tres jugadores que están en sanidad, pero que según manifestó el entrenador, espera poder contar con ellos el jueves 21 de mayo contra Corinthians.

Uno es Emanuel Gularte, quien está en la etapa final de la recuperación del desgarro con desprendimiento que sufrió a fines de marzo.

Eduardo Darias celebra el gol que anotó en el partido entre Boston River y Peñarol en el Campeones Olímpicos de Florida. Foto: Estefanía Leal.

El zaguero de 28 años tuvo que utilizar hasta muletas por el grado de la lesión y por plazos, debería estar a la orden para la primera fecha del Torneo Intermedio, aunque no el jugador ni el cuerpo técnico lo van a apurar y todo apunta a que llegue bien recuperado al encuentro contra el Timao.

Por otra parte, la situación de Eduardo Darias es preocupante a esta altura de la temporada ya que el volante de 28 años regresó a la actividad tras sufrir una rotura de ligamentos cruzados y superar una peritonitis.

El regreso fue tan exigente que el futbolista arrastra problemas musculares que lo han marginado bastante de los partidos del Mirasol y el equipo lo necesita, a tal punto que planean que su vuelta sea en ese decisivo encuentro ante Corinthians.

Javier Cabrera vuelve a entrenar con Peñarol. Foto: @OficialCAP.

Otro de los que integran el plan retorno es el Cangrejo Javier Cabrera, quien se rompió los ligamentos cruzados el 6 de setiembre, ya lleva ocho meses de recuperación y viene siendo parte de los trabajos con pelota.

De estar a la orden ante el Timao, el atacante de 34 años será una alta más que importante para un necesitado equipo de Peñarol.