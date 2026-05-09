Madre de hincha de Peñarol muerto en 2023 reclama avances; hay “déficit investigativo reconocido por Fiscalía”

La madre de Juan Ignacio Suárez, el hincha de Peñarol de 21 años fallecido en el Estadio Campeón del Siglo (CDS) en mayo de 2023, presentó un escrito ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) en el que reclama “el impulso de la investigación” del caso de su hijo.

En el documento, al que accedió El País, se critica la “insuficiente magnitud de los avances registrados a casi tres años del homicidio” de la víctima. Y pide que se avance en el expediente judicial iniciado en 2024 y se solicite información al Ministerio del Interior y al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 45° Turno. Esto último refiere a que la fiscal del caso, Silvia Porteiro habría relatado “pormenorizadamente las omisiones investigativas verificadas en la carpeta fiscal”.

A su vez, el escrito señala que existió un “déficit investigativo expresamente reconocido por la propia Fiscalía interviniente” y una “validación institucional del accionar policial” por parte del ministerio, “sin que mediara investigación administrativa, sumario disciplinario o actuación interna alguna que la sustentara”.

El hecho ocurrió el 13 de mayo de 2023. Ignacio Suárez intentó ingresar al estadio con dos petacas de whisky y se le prohibió el ingreso. Acto seguido quiso colarse por arriba de una reja a la Tribuna Cataldi, lugar donde ocurrió el altercado con los efectivos de la Guardia Republicana que custodiaban la zona.

El joven de 21 años quedó incrustado en la reja y poco después murió. Su familia y la defensa (encabezada desde hace algunos meses por los abogados Gastón Cambre, Rodrigo Rey y Micaela Benavente, integrantes del Servicio de Paz y Justicia: Serpaj) sostienen que fue la intervención de los policías lo que causó que Suárez quedara incrustado en la reja y el posterior forcejeo ocasionó el desgarro que lo mató.

Así lo asegura este nuevo escrito presentado por la madre del joven: “Conforme surge del informe forense, de los videos incorporados al expediente y de las declaraciones de los testigos identificados oportunamente, la causa eficiente del óbito fue el accionar policial que provocó que el joven cayera sobre las puntas de hierro de la verja de acceso, sufriendo lesiones que produjeron su muerte por shock hipovolémico y desangramiento”.

En octubre de 2024, la madre denunció ante la Inddhh “irregularidades en la investigación fiscal”, principalmente la “posible desaparición o supresión de la carpeta fotográfica de la autopsia”. Tras esto, el organismo notificó a Fiscalía y la Suprema Corte de Justicia sobre la denuncia e instó a adoptar “las medidas necesarias para asegurar la vigencia de las garantías procesales”.

“Si bien la apertura formal del expediente y el libramiento de los referidos oficios constituyeron una primera respuesta institucional, las actuaciones posteriores no han producido avances sustantivos proporcionados a la trascendencia de los derechos en juego ni al tiempo transcurrido, lo que motiva la presente solicitud de impulso”, explica el documento.

De hecho, critica un “patrón institucional sostenido en el tiempo” de “reiteración a lo largo de los años de afirmaciones de regularidad sin investigación interna que las respalde, sostenida incluso después de que la propia titular de la Fiscalía haya reconocido las omisiones”.