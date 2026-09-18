Peñarol avanza hacia el voto electrónico: cuánto cuesta y cómo funciona el sistema para las elecciones

Peñarol dio un nuevo paso hacia la implementación del voto electrónico para las elecciones 2026, que se realizarían probablemente durante uno de los dos primeros fines de semana de diciembre. El tema fue profundizado en el Consejo Directivo del martes, luego de un trabajo que comenzó a mediados de 2025 y que atravesó distintas etapas.

La posibilidad de incorporar esta modalidad no es nueva y de hecho trascendió distintas elecciones. Varios dirigentes coquetearon con la idea para las elecciones del 2020, cuando Ignacio Ruglio asumió su primer período presidencial. Luego se retomó meses antes de las elecciones de 2023, pero no se concretó por falta de tiempo para testearlo. Pero tres años después parece haber luz al final del túnel.

El objetivo es claro: facilitar la participación de los socios habilitados que viven en el interior o exterior del país.

El costo: duplicaría el presupuesto de las elecciones

Uno de los principales puntos analizados en el Consejo Directivo fue el costo de implementar el sistema. Según pudo saber Ovación con fuentes de la directiva aurinegra, llevar adelante una elección con voto electrónico tendría un costo que aproximadamente duplicaría el de organizar unos comicios exclusivamente presenciales.

Según Federico Terryn, dirigente de formativas y uno de los abanderados en este tema, el aspecto económico no debería ser el factor determinante “si el club de verdad pretende innovar y ponerse a la vanguardia”.

“Al final será una decisión netamente política, lo económico no debería ser una traba. Hay soluciones que se descartaron por cuestiones de seguridad, experiencia y demás. Pero todos somos conscientes las garantías que se deben dar y hoy estamos en condiciones de decir que las tenemos”, explicó en diálogo con Ovación.

El proyecto, además, fue sometido a un análisis jurídico. Según Terryn, el abogado del club y un grupo de abogados externos coincidieron en que la implementación del sistema es completamente viable.

Elecciones en el Palacio Peñarol. Foto: Gianni Schiaffarino.

La empresa elegida: experiencia en grandes clubes europeos

A mediados de 2025 se conformó un grupo de trabajo con representantes de todas las agrupaciones presentes en el Consejo Directivo. En ese proceso Peñarol tomó contacto con cuatro empresas: dos nacionales —Antel y Abitab— y dos internacionales.

“Antel fue el primero en bajarse porque no podían cumplir los requisitos que nosotros solicitamos en cuanto a seguridad, comodidad, disponibilidad en todo el mundo. Cuando empezamos a profundizar en otras cuestiones técnicas también se descartó a Abitab. Una de las empresas internacionales no cumplió con los plazos y también la descartamos. Y nos quedamos con una que cumple todo lo que pretendemos”, explicó Terryn.

Si bien con el pasar de los meses el grupo de trabajo perdió dinámica, tanto Terryn como Alejandro González (actual miembro del CD por el oficialismo), ambos pertenecientes a la agrupación “Viví Peñarol”, tomaron las riendas y continuaron con el proceso de reuniones y selección.

La empresa que quedó seleccionada es tecnológica, trabaja con compañías internacionales como bancos y compañías aéreas con reconocimiento facial y personal, y tiene experiencia en algunos procesos electorales. Ha trabajado con clubes como Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao, entre otros, principalmente en asambleas y otros procesos propios del estilo de gobierno de cada club. “No necesariamente para elegir a sus presidentes, pero sí confían en ellos, por ejemplo, para definir los presupuestos multimillonarios de esos clubes”, enfatizó Terryn.

según federico terryn Características del sistema Fiabilidad y comodidad del sistema: se podría ejercer el voto desde cualquier dispositivo (PC, tablet o celular).

El sistema es seguro y fácil de utilizar. La incorporación de criptografía homomórfica y curvas elípticas permite la mejor privacidad de su clase, el secreto del voto y la velocidad de procesamiento.

No hay posibilidad de manipulación. El sistema guarda los votos y se detecta cualquier intento de manipulación. Cuando vota, cada elector recibe un comprobante de votación para verificarlo, se crea un registro que no se puede ni modificar ni borrar.

Disponible en todo el mundo: servicio en la nube que garantiza el mejor rendimiento y seguridad para cada votante.

Sistema 100% auditable.

⁠La auditoria basada en Blockchain facilita la transparencia, la auditabilidad y la legitimidad de los resultados.

Compatibilidad con la votación en físico.

Cómo funciona el sistema para las elecciones 2026

La principal novedad del sistema es que el voto electrónico no sustituiría al presencial. La intención es que ambas modalidades convivan y que el socio pueda decidir cómo sufragar en el momento.

“Hace unos tres meses volvimos al CD y nos pidieron buscarle la vuelta para conjugar voto electrónico y presencial, y se hizo posible. Actualizamos la estructura para que convivan los dos sistemas con un padrón universal”, sostuvo Terryn, y también resaltó que hubo reuniones con Eduardo Close (encargado del área de Socios) y con el responsable de Tecnología del club para terminar de pulir la estructura.

De esta manera, un socio habilitado podría optar por votar de forma electrónica desde el lugar donde se encuentre (mediante un celular, tablet o computadora) o concurrir a un circuito presencial, si así lo prefiere. El objetivo es que la modalidad elegida pueda definirse en el momento, priorizando la comodidad a la vez de ampliar las posibilidades de participación social.

El estatuto vigente establece que los socios honorarios, vitalicios y activos son quienes tienen derecho a votar y seguirá al menos por esta elección. Pese a lo que deslizó Ruglio mediante un comunicado de noviembre 2023, sobre la chance de incluir en el padrón a las categorías Cooperador Interior y Exterior.

Plazos: ¿llega para las elecciones de diciembre 2026?

En la próxima sesión del Consejo Directivo (martes 22) se debe votar por sí o por no, para que luego pase por la Asamblea Representativa. “Pero si el Consejo lo aprueba ya podemos avanzar con la empresa”, apuntó Terryn.

Lo ideal es poder hacer una votación de prueba en octubre para testear su funcionalidad y ajustar lo que fuera necesario.