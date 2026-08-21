A contrarreloj: el proyecto que apoyan oficialismo y oposición para transformar las elecciones en Peñarol

Un tema que desde hace varios años ronda en el Consejo Directivo de Peñarol y que tiene aceptación por parte de todas las corrientes políticas es el del voto electrónico que en la interna del club planean instrumentar en las próximas elecciones que se llevarán a cabo sobre el cierre de este 2026.

Y si bien saben que es difícil por un tema de plazos, no es imposible según contaron desde el club a Ovación siendo el tiempo el mayor enemigo de este proyecto.

Guillermo Varela —consejero por la oposición— fue quien en anteriores campañas instaló un tema que se enfrío un poco pero que desde hace un tiempo tomaron Alejandro González —consejero por el oficialismo— y Federico Terryn —activo dirigente de formativas— para acelerar y concretar una idea que cae muy bien en todas las corrientes aunque entienden que “no debe ser a cualquier costo”, no solo en lo económico sino en todo lo que rodea a ese cambio que sería histórico para el club.

“Tuvimos reuniones con varias empresas locales pero dentro del embudo de cosas que vas necesitando para concretar este proyecto, no solo desde el presupuesto, sino también desde la seguridad, voto secreto, no duplicar el voto porque la idea es que se pueda votar online pero también darle la posibilidad al socio de que vaya al Palacio Peñarol, terminamos eligiendo a una empresa internacional española que ya trabaja con varias instituciones deportivas y que tiene mucha experiencia”, le contó a Ovación Alejandro González.

El consejero Mirasol habló también de lo que significa dar este paso y dijo: “Necesitamos algo que sea 100% efectivo y por eso se hicieron varios informes jurídicos para instaurar el voto electrónico con todas sus particularidades técnicas, un informe de Agesic (Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento) y visiones de la Corte Electoral porque el martes dijimos ‘tenemos la voluntad, ahora tomemos la decisión’. Todos se llevaron esos informes para revisarlos y en la próxima reunión del Consejo Directivo tenemos que tomar la decisión de avanzar o no porque los plazos son muy cortos”.

Elecciones en Peñarol. Foto: Archivo/El País

Según explicó González, si la próxima semana le dan el “ok” a la empresa para avanzar con el voto electrónico, el proveedor llega para fines de setiembre o inicios de octubre para hacer pruebas. “Hay temas de seguridad, autenticación de la persona, la transparencia y que no haya voto duplicado. Por eso la idea es poder hacer las pruebas poniéndole nombre a las canchas de la Ciudad Deportiva, por ejemplo. Ya hablamos con la Comisión de Historia para que nos den opciones de nombres pero primero la decisión pasa por el Consejo Directivo. Es difícil, pero no imposible porque la empresa nos garantiza que si no demoramos en definirlo, llega con los tiempos”.

Por otra parte y consultados por Ovación ante esta latente posibilidad, consejeros de la oposición hablaron al respecto y coinciden que el voto electrónico es algo necesario en Peñarol.

“Siempre estuve de acuerdo pero pedí que se hiciera en el comienzo de cada gobierno para tener varias pruebas y que no se falle”, dijo Rodolfo Catino, agregando: “Es algo necesario porque hay mucha gente que no tiene la posibilidad de venir a votar y no lo hace porque vive lejos de Montevideo o está en el exterior”.

Santiago Sánchez por su parte, hizo hincapié en la seguridad: “No me asusta el costo que tiene pero queremos que sea transparente y que brinde las garantías de seguridad necesarias con un sistema que sea confiable, que no se caiga en el momento de las elecciones”.

Cabe recordar que las elecciones en Peñarol serán en la penúltima semana de noviembre —no pueden hacerse en la última ya que ahí se desarrollarán las del Banco de Previsión Social— o en las primeras de diciembre.