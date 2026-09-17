La medida de Peñarol para compensar a socios, palquistas y butaquistas por los cierres del Campeón del Siglo

El partido frente a Albion del domingo pasado (3-1 en el Estadio Centenario) fue el primero de la sanción que debe cumplir Peñarol por los incidentes en el clásico. La Comisión Disciplinaria de la AUF lo castigó con la quita de un punto, multa de 150 UR (equivalente a unos 7.000 dólares) y la obligación de los próximos cuatro partidos como local fuera de su estadio y sin su público. Los próximos por el Torneo Clausura son Boston River (fecha 8), Progreso (fecha 10) y Wanderers (fecha 13).

Asimismo, ya jugó sin público en su visita a Danubio en Jardines del Hipódromo (fecha 5) como medida preventiva de la Seguridad de AUF, ya que en la fecha anterior habían sucedido los disturbios en el clásico en el CDS y también la invasión de hinchas danubianos a la cancha del Estadio Charrúa (partido frente a Montevideo City Torque) y posterior agresión a sus propios jugadores.

Pero además, los hinchas aurinegros tampoco podrán visitar el Estadio Luis Tróccoli este sábado por la fecha 7, por la simple disposición del Ministerio del Interior de no permitir visitantes allí por precaución (una sola vía de acceso y/o escape, y problemas anteriores entre hinchas de Cerro y los equipos grandes). Aunque el problema sea el recinto del equipo local, pagan los visitantes: el partido se jugará exclusivamente con parciales del Villero en las tribunas.

Por todo lo anterior, Peñarol no tendrá el respaldo de su hinchada en al menos seis partidos de este Clausura y el tema se trató en el Consejo Directivo del pasado martes en el Palacio Peñarol, donde los dirigentes debatieron sobre una medida institucional para compensar a los socios, butaquistas y palquistas.

Si bien todavía no es oficial, según lo que pudo averiguar Ovación con distintos dirigentes aurinegros, la intención es brindar dos meses de bonificación tanto a socios que adquirieron palcos y butacas.

Asimismo, estudian que la compensación para socios generales del club sea que puedan asistir al Estadio Campeón del Siglo con un acompañante gratis por cuatro partidos del campeonato uruguayo del año que viene (Apertura 2027).

No obstante, todavía no se votó por sí o por no porque el vicepresidente y tesorero Eduardo Zaidensztat no estuvo en el Consejo Directivo del martes y "es el que lleva los números", trasmitieron desde el club. Por lo tanto, se continúa evaluando y posiblemente en los próximos días haya una comunicación oficial de parte de Peñarol al respecto.