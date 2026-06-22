Oriental de La Paz aprovechó la caída de Plaza Colonia y terminó la fecha como único líder de la Tabla Anual

Disputada la séptima fecha de la Segunda División Profesional, Oriental de La Paz quedó como único líder de la tabla anual tras una jornada que tuvo resultados decisivos en la parte alta de las posiciones. Las derrotas de Plaza Colonia y Cerrito le permitieron al conjunto celeste quedarse en solitario con la cima de un campeonato que sigue demostrando una enorme paridad y promete emociones hasta el final.

A los dirigidos por Darío Flores les alcanzó con igualar 2 a 2 frente a Fénix en el Parque Capurro para transformarse en los nuevos dueños de la punta. Fue un encuentro intenso, dinámico y con constantes cambios de emociones.

Oriental comenzó mejor y logró abrir el marcador a través de su goleador Matías Rigoleto, que volvió a demostrar toda su capacidad en el juego aéreo conectando un preciso cabezazo para vencer al arquero rival.

La respuesta albivioleta llegó en el amanecer de la segunda parte cuando Gastón Colman apareció con una gran definición para establecer la igualdad y devolverle la ilusión a los dirigidos por Carlos Canobbio. En el tramo final del partido llegó una situación poco habitual.

Nicolás Rodríguez, intentando despejar un balón comprometido, terminó venciendo su propio arco para colocar el 2 a 1 a favor de Fénix. Sin embargo, cuando parecía que los locales se llevaban los tres puntos, Lautaro Centurión también marcó en contra de su valla y decretó el definitivo 2 a 2.

Mientras Oriental sumaba un punto valioso, Plaza Colonia desperdició una gran oportunidad de mantenerse en lo más alto del campeonato. En el Estadio Alberto Suppici cayó 2 a 1 frente a Atenas de San Carlos. El conjunto patablanca se había adelantado en el marcador gracias a Michael López, pero el partido cambió con un discutido penal sancionado por el árbitro Juan Cianni.

Matías González transformó la ejecución en gol y estableció la igualdad. En la segunda mitad, Lucas Medina apareció para concretar la remontada azulgrana y darle tres puntos fundamentales a los carolinos.

Cerrito y La Luz en el Parque Ancap. Foto: Segunda AUF.

Tampoco pudo aprovechar la fecha Cerrito, que perdió 2 a 0 frente a La Luz en el Parque ANCAP. El equipo dirigido por Julio Fuentes consiguió una victoria muy celebrada gracias a una nueva actuación destacada de Joaquín Gottesman, quien abrió el marcador con un espectacular tiro libre que se metió en el ángulo superior derecho del arco defendido por Francisco Casanova. Ya en tiempo de descuento, Germán Gabriel selló el resultado definitivo para desatar el festejo merengue.

Otro de los equipos que continúa creciendo es Colón. El conjunto dirigido por el venezolano Pedro De Pablos consiguió una importante victoria por 2 a 1 frente a River Plate y sigue escalando posiciones en la tabla. Franco Airaldi y el goleador Lucas Suárez fueron los autores de los tantos que le dieron tres puntos de enorme valor.

En el norte del país, Tacuarembó volvió a hacerse fuerte en el Estadio Raúl Goyenola y derrotó 1 a 0 a Paysandú FC. El único gol del encuentro fue convertido por Ian López. La derrota tuvo consecuencias inmediatas para los sanduceros, ya que al finalizar el compromiso se confirmó la salida del entrenador argentino Pablo Marini.

Oriental de la Paz ante Fénix en el Parque Capurro Foto: Segunda AUF.

La fecha se había iniciado con la victoria de Huracán sobre Miramar Misiones por 1 a 0. Franco Mederos marcó el tanto del conjunto del Paso de la Arena, que con esta victoria quedó ubicado en la segunda posición junto a Plaza Colonia, manteniéndose plenamente en la lucha por el ascenso.

Por último en el cierre de la etapa, Rentistas sobre la hora le ganó a Uruguay Montevideo 1 a 0 con gol de Michel Silveira tras gran habilitación de Jean Martinez. Los bichos colorados con este resultado quedan en sexto lugar dentro de zona de playoffs.

La Segunda División Profesional continúa entregando un campeonato apasionante. La lucha por la punta es cada vez más cerrada, mientras que en la parte baja también se juega mucho. Fecha tras fecha cambian los protagonistas y las posiciones, alimentando la incertidumbre y manteniendo viva la emoción de una categoría que promete seguir dando que hablar hasta la última jornada.