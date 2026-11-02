"Ojalá que sigan los errores para sacarme la mufa de lo que viene": la singular respuesta de Muslera tras sus fallos

Estudiantes de La Plata debía ganar para seguir con vida en su afán de meterse entre los ocho primero de la Zona A del Torneo Clausura, y no lo consiguió: empató 3-3 ante Instituto de Córdoba. Uno que no tuvo una gran noche fue Fernando Muslera . El golero uruguayo no se mostró firme y fue responsable de los goles del conjunto visitante pero su equipo cosechó un empate pese a jugar con uno menos desde los 50 minutos.

“Con 10 hombres el equipo revirtió un resultado muy cuesta arriba, si estaba difícil, yo se los puse difícil", reconoció el arquero uruguayo nacido en Buenos Aires, y añadió: "Es obvio lo que pasó, ahora pensar en lo que viene”.

Además, Muslera dejó una frase que resonó, haciendo referencia a la final de la Copa Libertadores que se jugará el 28 de noviembre en Montevideo. “Ojalá que me sigan pasando los errores, porque eso me hace estar alerta, me hace trabajar más, más que nada, sacarme la mufa hoy para todo lo que viene”, aseguró.

"OJALÁ ME SIGAN PASANDO LOS ERRORES, PARA SACARME TODA LA MUFA PARA LO QUE VIENE"



🗣️ Fernando Muslera, tras la remontada de Estudiantes (LP), que pasó de perder 0-3 a igualar 3-3 ante Instituto.



🎙️ @PasoaPaso pic.twitter.com/gH5FHIRadX — TyC Sports (@TyCSports) November 2, 2026

Respecto a la mística del equipo, algo que los hinchas del Pincha tienen muy presente, el golero manifestó: “No sabemos de imposibles es una frase demostrada. Esto hace que todos los jugadores que están en Estudiantes, aunque no estén en su mejor noche, siempre intenten de alguna forma ayudar al equipo y puedan lograrlo”.

La final de la Copa Libertadores

Fernando Muslera celebra el penal que atajó en la semifinal de Copa Libertadores entre Flamengo y Estudiantes de La Plata. Foto: AFP.

A pesar de este mal trago, Estudiantes de La Plata tiene en la cabeza lo que será la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras del sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario, a partir de la hora 17:00.

El Pincha logró meterse en este duelo decisivo por el título más importante del fútbol sudamericano tras una gran exposición de Fernando Muslera en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro frente a Flamengo. El guardameta uruguayo tapó tres penales en la definición para que el conjunto argentino sacara su pasaje rumbo a la final en Montevideo.

Estudiantes, que jugó desde el minuto 50 con diez por la roja a Baltasar Rodríguez, igualó los 90 minutos sin goles ante el Mengao en Río de Janeiro. Eso llevó a que la historia se definiera en la tanda de los penales, donde el Pincha ganó 3-2 gracias a la gran labor del golero uruguayo.