Oficial: la Asamblea de la Mutual aprobó las soluciones de AUF y este viernes inicia el Torneo Intermedio

Es oficial: este viernes comienza a disputarse la primera fecha del Torneo Intermedio con el cruce entre Montevideo City Torque y Nacional en el Estadio Charrúa, desde la hora 20:00, debido a resolución de la Asamblea Extraordinaria de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP).

El pasado martes la MUFP emitió un comunicado en el que se declaró en “pre conflicto” por varias razones: atrasos en los pagos de varios equipos de Primera y Segunda División, la situación de Cooper (que no pudo jugar en la C por no pagar sus deudas) y la falta de la creación de una Comisión de Seguridad y Estadios. Por eso, ayer se reunieron integrantes de la gremial y autoridades del Comité Ejecutivo de la AUF para abordar estas problemáticas y llegar a una solución.

Las dos partes quedaron conformes con esa instancia, aunque aún no estaba confirmado que este fin de semana iba a comenzar el Torneo Intermedio de la Liga AUF Uruguaya 2026. Faltaba un punto clave: la Asamblea Extraordinaria de la MUFP, que se llevó a cabo este jueves.

En esa instancia, las autoridades de la MUFP que participaron del encuentro en la sede de la AUF le comentaron a sus socios cuáles fueron las soluciones que les brindaron y por ello decidieron no parar el fútbol.

“Tratamos todos los puntos y la información que tuvimos ayer con la AUF del tema salarial quedó solucionado y, básicamente, cuando convocamos a una Asamblea con la posibilidad de tomar una medida genera mucha incertidumbre”, indicó Sergio Pérez tras salir de la Asamblea Extraordinaria en diálogo con el programa Vamos que vamos en El Espectador Deportes.

Sergio Pérez. Foto: Francisco Flores.

“Ayer fue una reunión positiva donde se resolvió lo salarial y también la Comisión de los Estadios, en un plazo de 90 días. La Asamblea fue positiva y esperamos seguir trabajando para mejorar las condiciones del fútbol uruguayo”, cerró el vicepresidente de la gremial de futbolistas.

De esta manera, la primera fecha del Torneo Intermedio se jugará tal y como estaba prevista: comenzará este viernes con la presentación del conjunto tricolor, mientras que Peñarol debutará el sábado 16 de mayo contra Liverpool en el Estadio Campeón del Siglo, a la hora 18:30.