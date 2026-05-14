Un gol clave de Cristhian Stuani mantiene al Girona fuera de la zona del descenso tras el 1-1 ante Real Sociedad

El Girona salió este jueves del descenso con un gol de Cristhian Stuani, su máximo goleador histórico y su leyenda, para salvar un punto contra la Real Sociedad en Montilivi (1-1) y cerrar la antepenúltima jornada de LaLiga con un punto de margen sobre la zona roja.

El tanto inicial de Jon Martín dejaba al equipo de Míchel Sánchez en el penúltimo puesto de la tabla y agravaba su situación, pero los catalanes respiraron gracias al delantero uruguayo.

El Girona llegó a su sexto partido al hilo sin ganar, igual que el conjunto de Pellegrino Matarazzo (8º), pero afrontarán la visita al Atlético de Madrid del próximo domingo 17 de mayo con un poco más de oxígeno y optimismo.

Míchel había afirmado que era el partido más importante de la historia del Girona y su equipo saltó a la cancha con necesidad porque era obligatorio reaccionar.

El equipo tenía ocho puntos de ventaja sobre la zona roja al final de la jornada 30 y podía aspirar a Europa, pero desde entonces volvió a ser candidato al descenso por los resultados propios y ajenos.

En el minuto 2 Joel Roca avisó con un primer remate y en el minuto 4 Viktor Tsygankov, reubicado como '9', tuvo el 1-0 con un tiro fuerte que reventó el palo.

Los locales atacaban con mucha hambre, pero la Real creció con el paso de los minutos.

El Girona volvió a avisar con un tiro libre peligroso de Tsygankov y los visitantes respondieron con una situación que dejó en silencio al Montilivi.

Remiro sacó largo y en rápido tras un tiro de esquina local y dejó solo a Ander Barrenetxea delante de Paulo Gazaniga, pero el arquero argentino salvó el mano a mano.

Luego Azzedine Ounahi filtró una excelente pelota a la espalda de la defensa, pero Arnau Martínez no supo si rematar o poner el pase filtrado.

El Girona mostraba su mejor imagen de las últimas semanas y coleccionaba méritos para conseguir el 1-0.

Sin embargo, Sergio Gómez levantó un centro desde la esquina y Jon Martín se elevó por encima de Vitor Reis y Axel Witsel para adelantar a la Real y silenciar Montilivi.

La Real perdió por lesión a Barrene y el Girona volvió a asomarse al gol con un remate de cabeza de Tsygankov y sobre todo con un tiro desde la frontal de Ounahi que Remiro desvió al tiro de esquina de forma salvadora con la punta de los dedos.

En el descanso Míchel recurrió al olfato de Cristhian Stuani, después de 45 minutos sin punta y sin gol, y en el arranque del segundo tiempo volvieron a avisar Tsygankov, Ounahi y Joel Roca.

Antes de la hora de juego Joel Roca cabeceó al lateral de la red y también entraron Fran Beltrán y Thomas Lemar.

El Girona no podía permitirse un nuevo tropiezo y salió al rescate el eterno Stuani, dueño del área chica: en el minuto 66 remató un centro de Arnau desde la derecha para anotar el 1-1.

Los locales buscaron el gol de la remontada para dar un paso de gigante y lo tuvieron en las botas de Joel Roca y Claudio Echeverri, pero volvió a faltar eficacia y deberán continuar sufriendo.

EFE.