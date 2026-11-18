Desde que Marcelo Bielsa terminó su ciclo mundialista con la selección uruguaya en la última Copa del Mundo de 2026 y Uruguay comenzó un nuevo ciclo con el interinato de Diego Forlán, el trato entre los protagonistas y la convivencia pasaron a estar en tela de juicio. El entrenador argentino ya había tenido algunos chispazos con los futbolistas durante su pasaje por la Celeste y en una reciente entrevista Diego Franco, entrenador y uno de los discípulos del Loco, develó un enojo del entrenador con dos futbolistas uruguayos.

Bielsa tiene una relación especial con Franco. El Loco lo descubrió cuando era apenas un adolescente, lo llevó a Newell’s Old Boys y lo dirigió durante varias etapas de su formación como futbolista. Por eso, cada tanto, ambos mantienen contacto y comparten conversaciones. En una de ellas, según contó Franco en entrevista con La Nación, Bielsa le manifestó su enojo con dos figuras de la selección celeste.

Franco recordó una charla en la que Bielsa le manifestó que estaba molesto con dos de sus dirigidos en aquel entonces. -"Hablo de vez en cuando, sí. Recuerdo que la última vez estaba enojado con alguna estrella uruguaya. No podía entender que un jugador se había llevado a su cocinero a Europa para que le hiciera su comida… “¿Y cuál es su comida preferida?“, le había preguntado. ”Milanesas con papas fritas", le contestó. Estaba enojado. “No saben qué hacer con los dólares”, decía. Estaba enojado también con otro que estaba peleado con la mamá y él eso no lo podía entender…", recordó Darío Franco.

Franco no dio detalles de los nombres de los futbolistas, ni más detalles acerca de esa conversación, pero la anécdota deja entrever que la convivencia del entrenador argentino con los futbolistas de la selección uruguaya puede que no fuera la ideal y que eso despertara cierta preocupación en Bielsa, más allá de lo meramente futbolístico.

Marcelo Bielsa y el diálogo con los jugadores de Uruguay durante el partido ante Arabia Saudita. Foto: AFP.

Cómo nació la relación entre Darío Franco y Marcelo Bielsa

El vínculo entre ambos comenzó mucho antes de que Bielsa llegara a dirigir a la selección uruguaya. Franco jugaba en Newberton, el equipo de su pueblo, Cruz Alta, cuando participó en un torneo juvenil en Casilda en el que también estaba Newell’s. El equipo rosarino era dirigido por Bielsa, que se fijó en él y en Ernesto "Toto" Berizzo.

Después de observarlos, los convocó junto a sus padres y les preguntó si les gustaría jugar en Newell’s. Franco tenía apenas 14 años y no dimensionaba demasiado la oportunidad. Una semana después viajó para probarse y quedó seleccionado.

Bielsa lo acompañó en sexta, quinta, cuarta especial, reserva y Primera Con el paso de los años, la relación trascendió el fútbol. Franco contó que Bielsa se presentó inesperadamente en Cruz Alta cuando murió su padre, en 2006, para saludar a su madre. También recordó que, cuando se fracturó durante la Copa América de 1993, el entrenador lo llamó al hospital y su primera pregunta fue qué hacía en ese sector de la cancha. "Marcelo Bielsa está en mi vida, ha tenido gestos increíbles conmigo", destacó Franco en entrevista con La Nación.

Actualmente Darío Franco es el entrenador de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que ascendió a Primera División del fútbol de Argentian esta temporada. El equipo logró mantener la categoría y está clasificado a los octavos de final del Torneo Clausura, por los que enfrentará a Rosario Central en Arroyito.