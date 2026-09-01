Nahitan Nández más cerca de Peñarol: la foto que subió su representante y qué dicen desde el club Mirasol

El mercado de pases se cierra hoy en Uruguay y Peñarol sigue trabajando para sumar una incorporación más como la de Nahitan Nández, un viejo anhelo del presidente Ignacio Ruglio. El polifuncional de 30 años trabaja por estas horas en la rescisión de su contrato con el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita.

Es que este martes hubo ruido nuevamente en las redes sociales y por más que desde Peñarol confiaron a Ovación que por ahora no hay nada confirmado, el jugador viene dando los pasos para poder volver —luego de nueve años— al club en el que se formó.

La cuestión es que para que Nández se ponga nuevamente la camiseta del Carbonero en este mercado debe rescindir su contrato con el club árabe y para eso, su representante Pablo Bentancur viajó expresamente a Arabia Saudita en las últimas horas.

Pero no solo eso. Este martes por la mañana, el futbolista volvió a encender las redes sociales publicando una foto junto a su representante y ambos con el pulgar para arriba, sonriendo.

Más tarde, desde la cuenta Bentancur Players también sacudieron las redes publicando una imagen de Nahitan Nández con la camiseta de Peñarol.

Cabe recordar que desde la institución Mirasol confirmaron a Ovación que al jugador se le ofreció un importante contrato con tres años de extensión más uno y un salario considerablemente alto porque hay un objetivo deportivo para que Nahitan sea el capitán del club desde la temporada 2027.

Pablo Bentancur junto a Nahitan Nández en Arabia Saudita. Crédito: Captura.

De todas maneras, en la mañana de este martes Ovación consultó a consejeros del Carbonero acerca de esta situación y fueron enfáticos: "No tenemos novedades aún".

Además, el presidente Ignacio Ruglio está en permanente contacto con el futbolista y el representante ya que hoy es la fecha límite para que Nahitan pueda rescindir el contrato en Arabia Saudita y negociar con Peñarol.

"No sabemos por qué pusieron la foto pero necesitamos que rescinda porque sino es imposible que pueda venir. A partir de ahí sí estaremos en condiciones de poder negociar con él tal como lo venimos hablando en la interna", dijo otra fuente aurinegra consultada por Ovación.

La foto que publicó Bentancur Players con Nahitan Nández jugando en Peñarol. Foto: Captura.

Lo cierto es que la jornada de este martes será decisiva para confirmar si Nández logra rescindir su vínculo con el club de Arabia Saudita y si eso ocurre, tendrá libertad para negociar su regreso a Peñarol, club en el que se formó y debutó en Primera División para luego pasar a Boca Juniors de Argentina, Cagliari de Italia y Al-Qadisiyah de Arabia Saudita.

El polifuncional de 30 años también defendió a la selección de Uruguay y de cara al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México fue dejado de lado por Marcelo Bielsa luego de haber sido parte del plantel en las Eliminatorias para esa Copa del Mundo.