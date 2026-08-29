En negociaciones con Peñarol y a poco del clásico, Nahitan Nández subió una foto que ilusiona a los hinchas

Peñarol aún no se bajó del mercado y va por más. Por eso, en este cierre del período de pases, uno de los grandes apuntados es Nahitan Nández. El oriundo de Maldonado subió una imagen que le generó mucha ilusión al hincha Mirasol de que puede volver al club que lo vio nacer como futbolista profesional.

Este domingo se llevará a cabo el clásico entre Peñarol y Nacional en el Estadio Campeón del Siglo, desde la hora 15:30, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026. Será un duelo decisivo para ambos equipos en el desarrollo de la temporada y Nández aprovechó para subir una foto suya disputando uno de los partidos más importantes del fútbol uruguayo en su pasaje por el elenco aurinegro.

Nahitan Nández jugando un clásico.

El volante debutó el 1° de marzo de 2014 con la camiseta aurinegra y el 23 de agosto de 2017 emigró a Boca Juniors de Argentina. En total disputó 86 partidos oficiales con Peñarol en los que logró cosechar 41 triunfos, 18 empates, 27 derrotas y anotó ocho goles.

Asimismo, Nández jugó un total de cuatro clásicos oficiales en su pasaje por Peñarol donde consiguió tres empates y una derrota.

La situación del pase de Nahitan Nández

Nahitan Nández, que a último momento quedó afuera de la lista del entrenador argentino Marcelo Bielsa para disputar el Mundial 2026 con la selección de Uruguay, aún negocia la recisión de su contrato en el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita.

Eso es la gran traba hasta el momento para que se pudiera hacer el pase, ya que Peñarol le hizo una oferta de un contrato con un salario muy alto por los próximos tres años.

La pasada temporada el futbolista de 30 años fue una de las piezas titulares del Al-Qadisiyah, ya que disputó 36 partidos, convirtió ocho goles, dio 11 asistencias y recibió siete amarillas. De esos partidos, 32 los jugó como mediocampista.

Peñarol fichó un campeón del Mundo

En la jornada de este viernes Peñarol logró cerrar el fichaje del argentino Germán Pezzella. El zaguero, que fue campeón del Mundo con la selección de Argentina en Qatar 2022, cerró su arribo al club Carbonero tras acordar la recisión de su vínculo con River Plate.

Al ocurrir esto, Peñarol negoció con el exjugador del conjunto Millonario y la Fiorentina de Italia para poder arribar a la institución. Las negociaciones llegaron a buen puerto y el argentino de 35 años firmará con el club un contrato hasta diciembre de 2027. Se espera que esté el domingo en el CDS presenciando el clásico ante Nacional.