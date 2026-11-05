Nacional decidió jugar ante Albion sin hinchas locales en la tribuna Scarone tras los últimos incidentes

Nacional resolvió jugar ante Albion sin hinchas locales en la tribuna Scarone tras los últimos incidentes registrados contra Deportivo Maldonado y las denuncias realizadas por parciales de Liverpool después de sus visitas al Gran Parque Central en el marco del Torneo Clausura.

La determinación la tomaron en la última comisión directiva tras realizar una votación entre sus miembros. Por tanto, en su próximo compromiso por este torneo corto solo habrá hinchas del Pionero en la Scarone.

Tomando en cuenta la visita del Papa León XIV a Uruguay, se estableció una fecha tentativa para este partido que es el próximo sábado 14 de noviembre a las 20:00 horas en el Gran Parque Central.

Los incidentes en los partidos ante Deportivo Maldonado y las denuncias de hinchas de Liverpool

Cabe recordar que durante el partido entre el tricolor y Liverpool por la fecha 12 del Clausura algunos hinchas negriazules publicaron en redes sociales varios videos denunciando que los parciales tricolores les habían lanzado petacas en el Gran Parque Central.

En los audiovisuales compartidos por una cuenta partidaria de Liverpool en su cuenta de X (antes Twitter) se percibe como uno de los parciales enseña la presunta petaca de vidrio, ya rota, además de dejar testimonio de los intercambios entre la seguridad y los hinchas ubicados en la Tribuna Héctor Scarone.

En el partido anterior frente al Depor un grupo de simpatizantes del visitante denunciaron que un hincha fernandino fue herido tras el golpe de una petaca en la cabeza durante el encuentro ante el tricolor y recibió seis puntos de sutura. Según informó una cuenta partidaria del Depor, el hombre se encontraba en la tribuna visitante junto a su hijo de 10 años cuando fue alcanzado por el objeto.

A raíz de lo sucedido Peñarol reclama la quita de un punto argumentando que "el Tribunal de Penas fue claro en que el artículo prevé sí o sí pérdida de puntos por herida grave y cierres de cancha". En este sentido añadieron: "La pedrada de Cerro a la hincha de Peñarol en la Henderson fue un punto perdido para Cerro y cuatro cierres de cancha”.

En diálogo con Ovación, Enrique Campos, delegado de Nacional, informó que ya identificaron al hincha que arrojó la botella hacia la tribuna del Depor y realizaron la denuncia ante la Comisión de Seguridad del Deporte con el objetivo de que se juzgue la responsabilidad individual del sujeto y "se investigue si la persona cometió algún ilícito penal".

Al ser consultado sobre el reclamo de puntos del aurinegro, Campos respondió: "La norma y los hechos demuestran que fue un acto individual, no corresponde quita de puntos".

"La norma dice que tiene que haber un hecho colectivo y de manifiesta gravedad, son requisitos que van juntos. No alcanza con que sea grave, sino que tiene que ser colectivo. Si no se da, es individual y no aplica la responsabilidad objetiva del club", añadió al respecto.