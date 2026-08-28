Montevideo City Torque ya tiene fechas confirmadas para buscar las semifinales de la Copa Sudamericana

Montevideo City Torque ya sabe cuándo volverá a jugar por la Copa Sudamericana. El equipo uruguayo, único representante del país que continúa en competencias internacionales, enfrentará a Cienciano de Perú por los cuartos de final, con la ida el jueves 10 de setiembre a las 21:30 horas en Cusco y la revancha el jueves 17, también a las 21:30, en el Estadio Centenario de Montevideo.

La serie pondrá frente a frente a dos de las revelaciones de la competición. Para City Torque será la primera vez que dispute los cuartos de final de un torneo de clubes de Conmebol, mientras que Cienciano volverá a estar entre los ocho mejores de la Sudamericana, competencia que ganó en 2003.

Días y horarios confirmados para los cuartos de final de la @Sudamericana.



La ida en Perú. Definimos en casa 🩵 pic.twitter.com/0ToENylT9m — Montevideo City Torque (@MvdCityTorque) August 27, 2026

El camino de City Torque

El equipo dirigido por Marcelo Méndez tuvo que recorrer prácticamente todo el camino posible. Primero eliminó a Defensor Sporting en la fase preliminar con un 1-0 en el Centenario, gol de Franco Romero.

Luego ganó el Grupo F, que compartió con Grêmio, Palestino y Deportivo Riestra. Sumó 13 puntos sobre 18 posibles, ganó cuatro partidos y terminó primero, por encima del conjunto brasileño, lo que le permitió avanzar directamente a los octavos de final y definir las siguientes series como local.

En octavos de final pudo ser Nacional, pero el tricolor cayó ante Tigre y el Matador de victoria fue eliminado por el Ciudadano. City Torque volvió a ganar los dos partidos. Se impuso 1-0 en Victoria, Argentina, con gol de Franco Pizzichillo, y ganó 2-1 en el Centenario con un doblete de Salomón Rodríguez. El global fue 3-1.

Así, el equipo ciudadano llegó por primera vez a los cuartos de final y consiguió la mejor campaña internacional de su historia.

Cienciano, entre remontadas y goleadas históricas

El conjunto peruano tuvo un camino todavía más particular. En la fase inicial eliminó a Melgar por penales, después de empatar 1-1.

En la fase de grupos terminó segundo del Grupo A, detrás de Atlético Mineiro, con dos triunfos, dos empates y dos derrotas. Entre sus resultados estuvo un 1-0 sobre el propio Mineiro en Cusco.

Después llegó una de las grandes historias de esta Sudamericana. En los playoffs perdió 2-0 ante Lanús, campeón vigente del torneo, pero lo remontó en Cusco con un contundente 4-0, con dos goles de Carlos Garcés y dos de Alejandro Hohberg.

Y Cienciano volvió a hacer historia en octavos. Recibió a Botafogo y lo goleó 6-1. Matías Succar convirtió tres goles, Neri Bandiera hizo dos y Marcos Martinich completó la goleada. Fue la victoria más amplia de un equipo peruano ante uno brasileño en competiciones de Conmebol.

La revancha en Río de Janeiro terminó 1-0 para Botafogo, pero Cienciano sostuvo la diferencia y avanzó con un 6-2 global.

Ramiro Peralta, de Juventud, ante la marca de Gerson Barreto, de Cienciano, en el partido entre ambos por Copa Sudamericana. Foto: AFP

Cusco primero, el Centenario después: Cienciano ya estuvo en Montevideo

La serie tendrá además un desafío particular para City Torque: jugar la ida a 3.362 metros de altura, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco.

Cienciano ya conoce el Centenario porque enfrentó a Juventud de Las Piedras en fase de grupos. Las dos veces empataron 1-1. En Montevideo el equipo pedrense mereció llevarse la victoria, pero los peruanos encontraron el empate en la hora. En Cusco, Juventud necesitaba ganar y estuvo muy cerca. Aunque comenzó perdiendo tempranamente, empató el partido apenas pasada la hora de juego y tuvo chances hasta el final.

El ganador de la llave enfrentará en semifinales al vencedor del duelo entre Santos y Atlético Mineiro.