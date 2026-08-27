“Delante de las cámaras yo no hablo”: el cruce entre Otamendi y el árbitro uruguayo Ostojich en Sudamericana

Después de un empate sin goles en el partido de ida en Bogota, River Plate de Argentina e Independiente Santa Fe de Colombia volvieron a empatar en Buenos Aires (1-1) y la llave de octavos de final de Copa Sudamericana se definió con 22 ejecuciones desde el punto del penal. La eliminación del equipo argentino le costó el cargo al entrenador Eduardo Coudet, hubo mucha bronca en el equipo argentino al final del encuentro se dio un particular diálogo entre su capitán Nicolás Otamendi y el árbitro principal uruguayo Esteban Ostojich.

El Millonario tuvo un mercado de pases controversial en el que separó a varios jugadores del semestre anterior e invirtió en un plantel con varias estrellas. Además del capitán Otamendi, llegaron Thiago Almada y Ángel Correa.

Después de haber conseguido un empate en la ida, era de esperar que River Plate pudiera liquidar la serie de local y ciertamente lo intentó. El equipo de Núñez remató 23 veces al arco de Independiente Santa Fe, que solo pateó ocho veces al arco local.

River Plate estaba haciendo los méritos y a los 52 minutos abrió la cuenta con un gol de Sebastián Driussi tras un gran centro de Gonzalo Montiel, pero no pudo liquidar el partido y lo sufrió a 10 minutos del final cuando hubo una mano de Lucas Martínez Quarta dentro del área por la que el árbitro Esteban Ostojich decretó un penal que el uruguayo Franco Fagúndez cambió por gol y llevó la definición a los penales.

Se ejecutaron 22. El arquero de River, Santiago Beltrán, atajó los tres que falló Independiente Santa Fe, pero falló el suyo que terminó sentenciando la serie frente al arquero Wiebmar Asprilla que detuvo uno y los otros tres remates del Millonario se fueron desviados.

Una vez finalizada la tanda de penales y decretada la clasificación de Independiente Santa Fe, que jugará con Vasco da Gama en cuartos de final, una silbatina bajó de las tribunas del Monumental mientras que el capitán de River Plate, Nicolás Otamendi, dialogaba con el árbitro uruguayo Esteban Ostojich, que no quería saber nada con la charla delante de las cámaras.

- “Yo estoy hablando con sinceridad. Nada más, es eso nada más. Pero contéstame, si recién me estabas contestando. ¿O no?”

- “Después hablamos” OS

- “¿Después hablamos por qué?

- “No, delante de las cámaras yo no hablo. Después hablamos”

- “Pero si estamos hablando con sinceridad. ¿O no?”

- “Si, si, está bien”

- “Te pregunté si estaba clara la jugada”

La jugada a la que hace mención Otamendi bien pudo ser la de la mano dentro del área de Martínez Quarta que terminó con el gol de Fagúndez y el empate que llevó la serie a los penales.

De esta mano de Martínez Quarta llegó el penal que Fagúndez cambió por gol en el 1-1 entre River y Santa Fe.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/xkOkre1jOU — SportsCenter (@SC_ESPN) August 27, 2026