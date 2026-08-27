Franco Fagundez forzó la tanda de penales para que Santa Fe elimine a River Plate de la Copa Sudamericana

Santa Fe agudizó la crisis de River Plate al eliminarlo este miércoles de la Copa Sudamericana en una dramática tanda de penales (8-7), que la terminaron definiendo los arqueros. El equipo de Pablo Repetto forzó la serie de cinco gracias a un gol de Franco Fagundez desde los 12 pasos y puso contra las cuerdas el ciclo del Chacho Coudet.

El Millonario recibió otro golpe, que veía en la Gran Conquista una oportunidad para rescatar un semestre cargado de decepciones. La eliminación por penales, tras el empate 1-1 en los 90 minutos, profundizó las dudas sobre el equipo y aumentó aún más la presión sobre el entrenador.

Sebastián Driussi, que volvió a la titularidad tras una extensa lesión puso en ventaja a River a los 51 minutos, pero Repetto apeló a su compatriota Fagúndez, lo tiró cancha a los 58' y a los 80 se hizo cargo de un penal bien sancionado por Esteban Ostojich por una mano de Lucas Martínez Quarta, y con un potente y esquinado remate, batió la resistencia de Santiago Beltrán para igualar la serie.

El drama llegó incluso a la definición por penales, donde Santiago Beltrán parecía vestirse de héroe al contener el remate de Emanuel Olivera, pero Rafael Santos Borré contra el palo el remate del triunfo. Fagundez tampoco falló en la tanda y cuando Martínez Quarta parecía ser el nombre de la derrota por tirar su penal por arriba del travesaño, Beltrán estiró dos veces más la serie. Sin embargo el arquero pasó de héroe a villano, lanzó su tiro desde los 12 pasos muy arriba y el golero de Santa Fe, Weibmar Asprilla depositó al equipo bogotano en cuartos de final, donde enfrentará a Vasco da Gama.

"Quiero pedirle disculpas a la gente. Veníamos trabajando mucho, y estábamos preparados para este partido, que se termina definiendo de la peor manera. Esto es lo que a uno le toca. Me tocó ejecutar y no lo pude hacer y me voy con bronca", destacó Beltrán.

El partido había sido dominado por el Millonario. Ni bien inició el juego tomó el control absoluto de las acciones y arrinconó a un Santa Fe sorprendido.

Con una posesión cercana al 80% durante largos pasajes del primer tiempo, generó varias ocasiones claras, pero volvió a exhibir uno de sus principales problemas de la temporada: la falta de contundencia frente al arco rival.

El dominio local encontró recompensa en el complemento, cuando Driussi empujó a la red un centro de Gonzalo Montiel para abrir el marcador. Sin embargo, River no consiguió liquidar el partido y terminó pagando caro esa falta de eficacia.

¡EL EMPATE QUE OBLIGÓ LOS PENALES! Franco Fagúndez le venció las manos a Beltrán en el penal y plasmó el 1-1 final vs. River.



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Santa Fe creció con los cambios, encontró espacios y llegó al empate mediante un penal convertido por el uruguayo Franco Fagúndez a diez minutos del final.

¿Continuidad del Chacho?

La eliminación deja a River sumido en una profunda crisis deportiva. Fuera de la Copa Sudamericana, eliminado previamente de la Copa Argentina y lejos de los puestos de protagonismo en el Clausura, el equipo apenas conserva el campeonato local como objetivo.

En este contexto, la continuidad de Coudet es casi una utopía, más allá de que el DT recibió apoyo de los jugadores, como el propio Beltrán: "el respaldo con el Chacho y el cuerpo técnico es total, de esto salimos todos juntos".

