Montevideo City Torque 0-0 Wanderers en vivo por el Intermedio: si hay ganador, habrá finalista en la Serie B

Montevideo City Torque y Montevideo Wanderers se enfrentarán este viernes en el estadio Charrúa desde las 19:00 (DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+ y Antel TV) por la séptima y última fecha del Torneo Intermedio de la Liga AUF Uruguaya en un partido que tiene aroma a final. Ambos lideran la Serie B con 12 puntos y el vencedor obtendrá el pasaje a la definición del certamen, donde espera el ganador de la Serie A.

El equipo dirigido por Marcelo Méndez llega en un gran momento. En la fecha pasada derrotó 1-0 a Danubio y sostuvo la línea de Wanderers en la cima del grupo, manteniendo además una muy buena campaña en la Tabla Anual, donde se ubica cuarto con 35 puntos. El conjunto Ciudadano ha encontrado solidez en el tramo final del torneo y sabe que depende de sí mismo para disputar el título del Intermedio.

Del otro lado estará un Wanderers que lucha por mantenerse en Primera División, pero tendrá la oportunidad de clasificar a la definición del torneo. Los dirigidos por Mathías Corujo llegan a la última fecha invictos en el Intermedio y también comparten el liderazgo con 12 unidades. Están octavos en la acumulada y la regularidad en esta segunda competencia de la temporada ilusiona con un buen final.

Nicolás Queiroz, jugador de Montevideo Wanderers durante un partido en el Parque Viera. Foto: MWFC

La definición, sin embargo, no depende exclusivamente de este partido. Si alguno de los dos consigue la victoria, avanzará directamente a la final del Torneo Intermedio. En cambio, un empate dejará la puerta abierta para Deportivo Maldonado, que suma 11 puntos y jugará el sábado frente a Juventud de Las Piedras con la posibilidad de quedarse con la serie si gana. Nacional, que tiene 10 unidades, también mantiene una chance matemática, aunque necesita vencer a Progreso y hacerlo por una amplia diferencia de goles para superar a sus rivales.

Con ese panorama, el duelo del Charrúa promete intensidad desde el inicio. Torque intentará imponer su juego de posesión y velocidad por las bandas, mientras que Wanderers apostará al orden colectivo, juego vertical y a la eficacia que lo llevó a mantenerse en lo más alto durante buena parte del certamen.

Montevideo City Torque 0-0 Montevideo Wanderers

Día: Viernes 31 de julio de 2026

Hora: 19:00

Torneo: Torneo Intermedio, séptima fecha.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+ y Antel TV.

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes; Esteban Obregón, Salomón Rodríguez, Luka Andrade.

DT: Marcelo Méndez.

Montevideo Wanderers: Agustín Buffa; Nicolás Furtado, Santiago Benítez, Fabricio Formiliano, Nicolás Cabral, Leandro Zazpe; Facundo Labandeira, José Alberti; Nicolás Queiroz, Luciano Cosentino; Joaquín Zeballos.

DT: Mathías Corujo.

Árbitro: Javier Burgos.

Asistentes: Martín Soppi y Alberto Píriz.

Cuarto árbitro: Pablo Silveira.

VAR: Yimmy Álvarez y Marcelo Alonso.

Estadio: Charrúa.