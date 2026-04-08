Montevideo City Torque vs. Gremio por Copa Sudamericana: hora y dónde ver el estreno del Ciudadano

Cinco años pasaron de la anterior participación de Montevideo City Torque en Copa Sudamericana, pero lo hecho en esa edición y lo que creció el club desde 2021 a hoy, ilusiona de cara al partido de esta noche (21:30 - ESPN 3 y Disney+) frente a Gremio en el Estadio Centenario.

En aquella ocasión fue escolta de Independiente, pero con un reglamento distinto quedó eliminado ya que aún no existía la clasificación a los playoffs —ante un tercero de Copa Libertadores— como sí ocurre desde 2025.

Los dirigidos por Marcelo Méndez saben que tienen un gran potencial porque lo han demostrado por momentos en la Liga AUF Uruguaya, pero también es cierto que tuvo altibajos que lo llevaron, por ejemplo, a llegar a este encuentro con una sola victoria en los últimos cinco partidos que jugó ya que venció a Central Español, pero empató con Liverpool y Danubio y cayó con Deportivo Maldonado y Nacional.

Con la meta de iniciar con el pie derecho como local, el Ciudadano se mide ante un tricolor gaúcho que cuida algunos futbolistas teniendo en cuenta que el fin de semana disputará el clásico ante Inter de Porto Alegre en el marco del Brasileirao y que precisa sumar porque tiene 12 puntos tras 10 encuentros producto de tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

Más allá de llegar a Uruguay con un plantel muy interesante, no contará con sus zagueros titulares (Viery y Gustavo Martins) y tampoco con los atacantes Cristian Pavón y Carlos Vinicius (goleador del año) e incluso le daría descanso al experimentado arquero Weverton.

El Grupo F de la Copa Sudamericana que tiene a uruguayos y brasileros, también cuenta con Palestino de Chile y Deportivo Riestra de Argentina que se medirán previo al encuentro en el Estadio Centenario desde las 19:00 en la vecina orilla.

Montevideo City Torque vs. Gremio:

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes; Ramiro Lecchini, Salomón Rodríguez, Esteban Obregón. DT: Marcelo Méndez.

Gremio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Fabián Balbuena, Wagner Leonardo, Caio Paulista; Erick Noriega, Juan Nardoni, Miguel Monsalve; Tetê, Gabriel Mec, Martin Braithwaite. DT: Luis Castro.

Hora: 21:30

Televisa: ESPN 3 y Disney+

Estadio: Centenario

Árbitro: Augusto Aragon (ECU)

Asistentes: Christian Lescano y Ricardo Baren (ECU)

Cuarto árbitro: Bryan Loayza (ECU)

VAR: Gabriel Gonzalez y Byron Romero (ECU)