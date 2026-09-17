Montevideo City Torque vs. Cienciano por Copa Sudamericana: hora y dónde ver el partido por un cupo en semifinal

Luego de la derrota que sufrió en Perú por 2-0 en la altura de Cusco, Montevideo City Torque buscará la remontada jugando como local en el Estadio Centenario desde las 21:30 ante Cienciano (ESPN y Disney+), en el marco de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El equipo de Marcelo Méndez pasa por un gran momento a nivel local donde lidera el Torneo Clausura incluso con un partido menos disputado y a su vez pasó a depender de sí mismo para pasar a mandar en la Anual teniendo en cuenta que el juego aplazado es con Peñarol, puntero de la acumulada.

Mientras tanto busca seguir haciendo historia en lo internacional por el hecho de que lleva varias semanas siendo el único equipo uruguayo en torneos de Conmebol y ahora intentará meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana, algo inédito para la institución.

Más allá de la derrota sufrida como visitante, hay antecedentes que ilusionan al equipo uruguayo como el hecho de que Cienciano no ganó ningún partido fuera de casa con un saldo de cuatro derrotas y un empate —precisamente en Montevideo ante Juventud en fase de grupos— pero sacó ventaja al hacerse fuerte como local.

Por su parte, Montevideo City Torque aún no perdió como local en esta edición del certamen y de hecho ganó los cuatro que disputó porque en fase de grupos superó a Gremio, Palestino y Deportivo Riestra, mientras que en octavos de final doblegó a Tigre.

El Ciudadano sabe que debe ganar por diferencia de dos goles para, al menos, llevar la serie a penales y si es mayor, avanzará al grupo de los cuatro mejores donde ya espera Atlético Mineiro que en la pasada jornada eliminó a Santos por penales. Boca Juniors y Vasco da Gama definirán uno de los finalistas de la competencia que disputará su último partido en Barranquilla.

Montevideo City Torque vs. Cienciano:

MC Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Gary Kagelmacher, Kevin Silva, Brian Gutiérrez, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes, Esteban Obregón; Salomón Rodríguez. DT: Marcelo Méndez.

Cienciano: Ítalo Espinoza; Claudio Núñez, Maximilino Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Santiago Arias, Ademar Robles; Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera; Carlos Garces. DT: Horacio Melgarejo.

Hora: 21:30

Estadio: Centenario

Televisa: ESPN y Disney+

Árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG).

Asistentes: Cristian Navarro y Facundo Rodríguez (ARG)

Cuarto árbitro: Carlos Gariano (ARG)

VAR: Silvio Trucco y Lucas Novelli (ARG).