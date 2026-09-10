Cienciano vs. Montevideo City Torque en vivo por la Copa Sudamericana: seguí el minuto a minuto del partido

Cienciano de Perú y Montevideo City Torque se enfrentan este jueves desde las 21:30 de Uruguay (DSports, DGO y Flow) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por ida los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Además del conjunto peruano, el Ciudadano tiene otro gran rival: los 3.400 metros que hay en Cusco.

El equipo de Marcelo Méndez tiene la posibilidad de cerrar la serie como local teniendo en cuenta que en la tabla de clasificados terminó en el puesto tres, mientras que Cienciano, dirigido por el entrenador argentino Horacio Melgarejo, finalizó en el 15.

El antecedente de uruguayos en Cusco no es lejano teniendo en cuenta que Juventud de Las Piedras compartió grupo con este equipo e igualó 1-1 como visitante.

Cienciano, que alcanzó los 15 tantos en el torneo con goleadas 6-1 a Botafogo y 4-0 a Lanús, cuenta con cinco uruguayos ya que se encuentran el arquero Gonzalo Falcón, el defensa Maximiliano Amondarain y los volantes Santiago Arias, Cristian Souza y Alejandro Hohberg (nacionalizado peruano).

Cienciano vs. Montevideo City Torque

Hora: 21:30

TV: DSports, DGo, Flow, Paramount+, DAZN.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasil).

Asistentes: Danilo Manis, Bruno Boschilia (Brasil).

Cuarto: Paulo Zanovelli (Brasil).

VAR: Pablo Gonçalves y Diego Pombo (Brasil).

Cienciano: Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain, Marcos Martinich; Santiago Arias; Carlos Cabello, Cristian Souza, Alejandro Hohberg; Neri Bandiera, Carlos Garcés. DT: Horacio Melgarejo.

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Brian Gutiérrez, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Pablo Siles, Gonzalo Montes; Franco Pizzichillo, Salomón Rodríguez, Eduardo Obregón. DT: Marcelo Méndez.

