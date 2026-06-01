Mirá el gol de Fede Valverde que fue elegido como el mejor de la Champions; dejó atrás a Yamal y Kvaratskhelia

El gol de volea, el tercero de los tres que marcó para Real Madrid Federico Valverde ante el Manchester City, en la ida de los octavos de final, fue elegido el mejor tanto de la presente temporada de Champions League.

El tanto del Pajarito fue el primero de los diez que seleccionó el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA. El uruguayo completó su actuación con un triplete ante el Manchester City que terminó con 3-0 y supuso el pase del Real Madrid para cuartos de final.

El gol del defensa del Tottenham Micky Van de Ven, ante el Copenhague, en la fase liga, quedó segundo mientras que el disparo del colombiano Luis Díaz, dle Bayern Múnich, ante el París Saint Germain, en la ida de la semifinal que terminó con 5-4, fue el tercero de los elegidos.

Uno marcado por Lamine Yamal ante el Brujas (3-3) en la fase liga de la competición quedó sexto. Cuarto quedó el georgiano Khvicha Kvaratskhelia ante el Atalanta, que terminó 4-0 y quinto el segundo que firmó el inglés Harry Kane, del Bayern Múnich, contra el Atlanta en los octavos de final, en la vuelta (4-1).

Después, Vitinha, del París Saint Germain ante el Tottenham y octavo el que el portero del Benfica, Anatoliy Trubin firmó contra el Real Madrid en la fase liga (4-2), en la última jornada. Quedó noveno el del jugador del Pafos Vlad Dragomir, frente el Slavia Praga y décimo uno de Nino Madueke, del Arsenal, contra el Club Brujas.

Gol de la Temporada de la UEFA Champions League 2025/26

Harry Kane celebra su gol. Foto: AFP.

1 Federico Valverde* (Real Madrid - Man City 3-0) – ida de octavos de final, 11/03/2026

2 Micky van de Ven (Tottenham - Copenhagen 4-0) – fase liga, 4/11/2025

3 Luis Díaz (Paris - Bayern 5-4) – ida de semifinales, 28/04/2026

4 Khvicha Kvaratskhelia (Paris - Atalanta 4-0) – fase liga, 17/09/2025

5 Harry Kane** (Bayern - Atalanta 4-1) – vuelta de octavos de final, 18/03/2026

6 Lamine Yamal (Club Brugge - Barcelona 3-3) – fase liga, 5/11/2025

7 Vitinha*** (Paris - Tottenham 5-3) – fase liga, 26/11/2025

8 Anatoliy Trubin (Benfica - Real Madrid 4-2) – fase liga, 28/01/2026

9 Vlad Dragomir (Pafos - Slavia Praha 4-1) – fase liga, 28/01/2026

10 Noni Madueke**** (Club Brugge - Arsenal 0-3) – fase liga, 10/12/2025

* Su tercer gol

** Su segundo gol

*** Su primer gol

**** Su primer gol

Con información de EFE.