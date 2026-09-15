Marcelo Gallardo suma un uruguayo con quien fue campeón en Nacional y en River Plate para dirigir a Ecuador

La selección de Ecuador consiguió seducir a Marcelo Gallardo para que aceptara la propuesta y tomara las riendas del equipo. Por eso, el Muñeco cerró el armado de su cuerpo técnico en el trajo a un uruguayo con el que había trabajado en Nacional y en su primera etapa en River Plate de Argentina.

Fue el preparador físico Marcelo Tulbovitz, de 65 años. Ambos se conocen muy bien ya que trabajaron juntos en el conjunto tricolor de cara a la temporada 2011-2012 y lograron ser campeones uruguayo al vencer en la final a Defensor Sporting por 1-0.

Tras esa vuelta olímpica, Gallardo y Tulbovitz separaron sus caminos porque el entrenador argentino dejó el club tricolor para asumir en River Plate de la vecina orilla. Y se volvieron a encontrar en el conjunto Millonario para la temporada 2018.

En el elenco argentino Gallardo y el preparador físico ganaron un total de cinco títulos y uno de ellos es, hasta el día de hoy, muy recordado por los hinchas de River Plate: fue la Copa Libertadores que le ganaron la final a Boca Juniors, el clásico rival.

En esa oportunidad, por los incidentes que se habían dado previo al inicio del partido de vuelta en el Monumental de Núñez, la Conmebol resolvió mudar la final del máximo certamen del fútbol sudamericano al Santiago Bernabéu de Madrid, España.

Marcelo Gallardo y atrás está el preparador físico Marcelo Tulbovitz. Foto: Archivo El País.

Se jugó el 9 de diciembre de 2018 y quedó inmortalizado para todos los hinchas del conjunto Millonario al ganar la final del torneo internacional por excelencia al Xeneize por 3-1 en suelo español y por un global de 5-3. Se trató de un gran logro durante la gestión de Gallardo con Tulbovitz.

El ciclo del Muñeco en River Plate fue hasta el 31 de diciembre de 2022 y desde ahí Tulbovitz dejó de trabajar con el entrenador argentino. En 2024 volvió a Nacional de la mano de Martín Lasarte hasta el 30 de marzo de 2025.

Después de su salida del equipo tricolor, el preparador físico uruguayo recaló en el Deportivo Saprissa de Costa Rica. Aunque desde el pasado 22 de mayo se encuentra sin trabajo.

En orden, parados: Esteban Conde, Marcelo Tulbovitz, Mauricio Victorino y Sebastián Flores; sentados: Martín Lasarte y Alejandro Balbi. Foto: Darwin Borrelli

Finalmente volverá a trabajar con el Muñeco y será al mando de la Tri, que apunta a la Copa América 2028 y al Mundial 2030. El uruguayo tendrá su segunda experiencia en un cuerpo técnico de una selección nacional: la primera fue en el combinado de Costa Rica desde el 31 de octubre de 2006 hasta el 28 de junio de 2008.