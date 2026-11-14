Los futbolistas de Juventud de Las Piedras resolvieron hacer un paro tras reclamos por adeudos salariales

Los futbolistas de Juventud de Las Piedras resolvieron entrar en paro tras los reclamos que han hecho al club por adeudos salariales, le confirmaron a Ovación fuentes de la institución. La medida que tomaron los jugadores fue la de parar este sábado y domingo.

El reclamo está en que se le debe al plantel la segunda cuota de los premios de la Copa Sudamericana. Cabe recordar que Juventud de Las Piedras comenzó la temporada jugando la Fase 1 de la Copa Libertadores de América ante Universidad Católica de Ecuador, avanzó a la 2 contra Guaraní de Paraguay y llegó hasta la Fase 3 donde cayó ante Independiente Medellín, pero eso le permitió acceder a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

En Copa Sudamericana el pedrense llegó hasta la última fecha con serias chances de poder avanzar a la siguiente instancia, pero en el empate 1-1 ante Cienciano en la altura de Cusco lo dejó sin posibilidades porque acabó en el tercer puesto del Grupo B con siete unidades gracias a una victoria, cuatro empates y una derrota.

Lo que se le viene a Juventud de Las Piedras

El equipo que dirige técnicamente Sergio Blanco ya no se juega nada en la actual temporada de la Liga AUF Uruguaya: lejos de la pelea por meterse en los puestos clasificatorios a copas internacionales y sin riesgo por el tema del descenso. Pero aún le queda los dos compromisos por el Torneo Clausura y el primero será este lunes por la fecha 14 ante Wanderers en el Parque Viera, desde la hora 20:00.

Será un duelo importante para el conjunto Bohemio que necesita sumar los puntos en su luchar por evitar el descenso a la Segunda División Profesional.

No obstante, todavía está en carrera por otro título y es la Copa AUF Uruguay 2026. El pedrense viene de dar la nota al dejar en el camino a Liverpool tras haberle ganado por 3-0 en la tanda de los penales luego de igualar 1-1 en los 90 minutos.

Ese día la gran figura de la noche fue el guardameta Fabrizio Correa, quien atajó los tres penales que ejecutó el conjunto del Negro de la Cuchilla. Lo que le permitió sacar el pasaje a las semifinales donde se medirá ante Danubio, equipo que viene de descender a la Segunda División Profesional.

No obstante, aún no se resolvieron cuáles serán las fechas de las semifinales de este certamen. En la otra llave se dará el cruce entre Nacional y Montevideo City Torque.