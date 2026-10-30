“Lo estoy intentando”: Fede Valverde confirmó que no está al 100% a dos semanas de Argentina vs. Uruguay

Federico Valverde se perdió los últimos amistosos de Uruguay en su gira por Asia, en los que enfrentó a Japón, Corea del Sur e India, y confesó no estar al 100% desde el punto de vista sanitario a solo dos semanas del próximo compromiso de la selección uruguaya. El capitán del Real Madrid, además, se refirió a su entrenador Jose Mourinho.

El Pajarito quedó afuera de los últimos compromisos de la Celeste dirigida por Diego Forlán, que cayó 3-1 ante Japón y goleó a Corea e India; 4-1 y 6-1, respectivamente. Valverde sufrió un esguince de grado 3 en su tobillo izquierdo en el partido entre el equipo Merengue y Atlético de Madrid, por LaLiga, que terminó con victoria de los Colchoneros a solo unos días viajar para sumarse a la selección.

La selección uruguaya ya confirmó sus próximos dos amistosos para una nueva fecha FIFA. Visitará a Argentina en La Bombonera el próximo viernes 13 de noviembre y el martes 17 recibirá a República Dominicana en el Domingo Burgueño Miguel de Maldonado. A dos semanas del primer compromiso, Valverde confirmó que no está al 100% desde el punto de vista sanitario.

El pasado 25 de octubre Real Madrid le ganó 2-1 a Barcelona en el clásico y Valverde, que fue titular como lateral derecho, salió sentido apenas superada la hora de partido. El uruguayo aquejó una fatiga en la zona de los isquiotibiales de su pierna derecha y aunque los estudios que le practicaron descartaron una rotura fibrilar, aún no recupera el ideal de forma física.

“Lo estoy intentando”, declaró el Valverde, abordado por la prensa española una vez que dejaba el entrenamiento del Real Madrid este viernes y, de cara al partido ante Racing de Santander el próximo domingo confesó que no está al 100%.

“No sé si puedo decirlo, mejor que lo digan los médicos”, respondió el uruguayo acerca de su diagnóstico y se limitó a decir que “el equipo está muy bien”. Por último mientras se tomaba algunas instantáneas y firmaba autógrafos a algunos hinchas, se refirió a su entrenador, José Mourinho. “Muy bien, increíble la verdad, disfrutando”, expresó Valverde.

A dos semanas del partido amistoso entre Uruguay y Argentina, Federico Valverde no está en su forma física ideal, pero desde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), al momento, manifestaron a Ovación que el futbolista del Real Madrid podrá viajar y estar a las órdenes de Diego Forlán por primera vez.