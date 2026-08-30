"Lo enloquecieron con Peñarol": Ruglio sobre Nández y el rol clave de dos jugadores en la llegada de Pezzella

El Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya tendrá al clásico entre Peñarol vs. Nacional en el Campeón del Siglo y el presidente aurinegro Ignacio Ruglio habló en la previa sobre el resultado que espera, el merecido homenaje a Ruben Rada y el mercado de pases del Carbonero: desde qué es lo que falta para la llegada de Nahitan Nández hasta el rol fundamental de dos futbolistas para la llegada de Germán Pezzella.

Un clásico siempre tiene un carácter emocional, pero este en particular tendrá un agregado luego del fallecimiento esta semana del popular músico Ruben Rada. Peñarol confirmó una serie de homenajes en su memoria como una bandera, una cuerda de tambores y un parche en su honor en el pecho de la camiseta. “Recién hablé con Patricia, su señora y Matías, su hijo. Viene toda la familia a ver el homenaje. Van a pasar el clásico en familia como hubiese querido el Negro Rada. Estaban contentos y emocionados con tantos homenajes merecidos”, reconoció Ruglio al programa Polideportivo de Teledoce.

El partido se jugará a estadio lleno y el presidente de Peñarol sabe lo que espera el público que llegará al Campeón del Siglo: “Para la tabla el empate puede ser bueno, pero para las 40 mil personas que vienen, es un mal resultado. En el clásico todo el mundo da un 120% de lo que tiene y hoy todo el mundo viene a ver ganar a Peñarol”, reconoció, como también algo de descontento por la designación del mundialista Gustavo Tejera como árbitro principal.

“No es contra los arbitrajes, es contra Tejera porque nos sacó una final en 2025. Fue un penal que vio Uruguay y el mundo entero y los portales del mundo no podían creer que ni él ni el VAR habían visto ese penal. Después la incidencia clara de (Sebastián) Coates levantándose la camiseta, que él hace la seña que lo ve y no lo echa. No es contra el arbitraje, lo hacen muy bien, pero tenemos cuatro o cinco identificados que desfavorecen a Peñarol. Tejera para mí no te da garantías porque hace ocho meses no sacó una final. Nosotros no ponemos las reglas, pero tenemos derecho a quejarnos. Después lo recibiremos en nuestra cancha con respeto”, aclaró Ignacio Ruglio.

Peñarol en el mercado de pases: qué falta para que llegue Nahitan Nández y quienes fueron clave para que arribara Germán Pezzella

“Hablé con Pezzella. Para nosotros es un honor tener un campeón del mundo en el plantel y con muchas ganas de este desafío. Era increíble que Pezzella estuviera separado en River. Fue compañero de Maxi Olivera y Seba Cristóforo (ex Peñarol) en Fiorentina y lo empezaron a enloquecer con Peñarol. Llevamos una semana de negociación y hace tres días llegamos a un acuerdo. Nos va a dar una mano estos cuatro meses y vamos a tener un gran líder y jugador en 2027”, destacó el presidente de Peñarol, que también reconoció la incidencia de Marcelo Rodríguez y Diego Aguirre en la gestión.

Ignacio Ruglio también quiere que lleguen a buen puerto las negociaciones por Nahitan Nández, de las que dependen que el futbolista puede rescindir su vínculo en la próximas horas con el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita. “Casi todas las mañanas hablamos. Él tiene la ilusión de venir y si logran rescindir, Peñarol está en primera línea. Si no vendrá el semestre que viene, pero ojalá que venga ahora. Él ya sabe lo que Peñarol puede pagar, pero no vuelve por la plata”.

Nahitan Nández durante el partido entre su Al-Qadsiah y Al Ettifaq por la Primera División de Arabia Saudita. Foto: Al-Qadisiya

Leonel Jaime: el talentoso argentino, contenido y en familia

El buen rendimiento del juvenil que está a préstamo desde River Plate de Argentina tiene que ver también con la contención que encontró en Peñarol. “Jaime vino a comer unas pizzas a casa en familia. Estuvimos casi tres horas mirando y hablando de fútbol. Sabe el partido que juega y hoy vienen 21 familiares a verlo, tiene 10 hermanos. El otro día me dijo que le faltaba entenderse un poquitito más con Matías Arezo, tiene una ilusión enorme. Estuvo relegado en River y tenía ganas de jugar. Está bien contenido, Marcelo Solomita habla con él día por medio”, dijo Ruglio y también se refirió a la llegada de Gonzalo Gelini, cedido desde Boca Juniors. “Es un jugador fuerte, encarador, con muy buen uno contra uno y mucha fuerza. Es lo que necesita Diego, jugadores muy vertiginosos con por las bandas”.

Antes de un partido clásico, interesa también lo que puede hacer el rival y siempre hay un contexto que puede exceder a lo futbolístico. Ruglio se refirió a Maximiliano Silvera, delantero de Nacional que tuvo su paso por Peñarol, y confesó que no lo saludaría. “No hablé, ni volvería a hablar con Silvera, estuvo muy mal lo que hizo y estoy convencido de que empezó a hablar con Nacional antes de las finales con Peñarol. Es como lo de los árbitros, que no lo puedo probar, pero tengo el convencimiento”.